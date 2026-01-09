Caxias Shopping realiza Festival de Verão com programação gratuita - Divulgação

Publicado 09/01/2026 11:57

Duque de Caxias - O Caxias Shopping prepara um fim de semana especial com a realização do Festival de Verão, que acontece entre os dias 16 e 18 de janeiro, no estacionamento do empreendimento. O evento reúne música ao vivo, DJs e diversas opções gastronômicas, criando um ambiente descontraído e ideal para toda a família curtir o melhor da estação.



A programação tem início na sexta-feira (16), das 17h às 22h, com abertura ao som de DJ e, às 20h, show do Grupo Ekilibrio. No sábado (17), das 15h às 23h, o festival ganha ainda mais energia com apresentações do Batuk Diferente, intercaladas por DJs, além do show do Samba 70, às 20h. A noite termina em clima de carnaval com a apresentação da Bateria da Unidos de Padre Miguel, às 22h.



No domingo (18), das 15h às 22h, o público poderá aproveitar mais uma tarde de música e animação, com abertura com DJ, apresentações do grupo Diz no Pé, participações de DJs ao longo do dia e encerramento com o grupo Compasso do Tempo, às 19h30.



Com entrada gratuita e programação diversificada, o Festival de Verão reforça o Caxias Shopping como um dos principais polos de entretenimento da Baixada Fluminense, oferecendo experiências culturais, musicais e gastronômicas acessíveis para todas as idades.



Serviço

Festival de Verão – Caxias Shopping

Local: Estacionamento do Caxias Shopping

Data: 16 a 18 de janeiro

Horários:

Sexta-feira: 17h às 22h

Sábado: 15h às 23h

Domingo: 15h às 22h

Atrações: DJs e shows ao vivo

Gastronomia: opções variadas

Entrada: gratuita