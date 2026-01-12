Janeiro Roxo é a campanha de prevenção e tratamento da HanseníaseReprodução
A hanseníase é uma doença infecciosa, transmissível, de notificação compulsória e investigação obrigatória em todo território nacional. Possui como agente o bacilo Mycobacterium leprae, atingindo principalmente a pele e os nervos periféricos. Assim que o tratamento com antibióticos é iniciado, a doença deixa de ser transmissível, por isso é importante diagnosticá-la logo no início dos sinais.
O município de Duque de Caxias disponibiliza o tratamento e acompanhamento da doença nas seis Unidades Pré-Hospitalares (UPHs), Centro Municipal de Saúde (CMSDC), UBS Antônio Granja, Hospital Municipal Duque e nas unidades de Estratégia de Saúde da Família (ESFs). O tratamento dura, em média, de seis meses a um ano, e os medicamentos são seguros e eficazes. Ainda no início do tratamento, a doença deixa de ser transmitida.
• 13/01, das 09h às 12h – Clínica da Família Jardim Gramacho
Rua Jundiaí, n. 66 – São Jorge;
• 26/01, das 09h30 às 12h - UPH Xerém
Rua Nóbrega Ribeiro, s/n - Xerém;
• 26/01, das 09h às 12h - UBS Antônio Granja
Rua General Moreira Sampaio, s/n - Parque Fluminense;
• 29/01, das 09h às 12h - UPH Pilar
Rua Carlos Alvear, s/n – Pilar;
• 29/01, das 09h30 às 12h - UPH Imbariê
Rua Santa Catarina, s/n – Imbariê;
• 02/02, das 09h30 às 12h – UPH Parque Equitativa
Av. Automóvel Clube - Parque Equitativa;
• 03/02, das 09h às 11h - UPH Saracuruna
Av. Presidente Roosevelt, s/n - Parque Uruguaiana;
• 03/02, das 09h às 12h - UPH Campos Elíseos
Av. Actura, n. 333 – Campos Elíseos;
• 03/02, das 09h às 12h - Centro Municipal de Saúde de Duque de Caxias (CMSDC)
Rua General Gurjão, s/n - Centro;
• 04/02, das 09h às 12h – Hospital Municipal Duque (Policlínica)
Av. Dr. Manoel Lucas, s/n - Parque Senhor do Bonfim.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.