Janeiro Roxo é a campanha de prevenção e tratamento da HanseníaseReprodução

Publicado 12/01/2026 15:48

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, divulga uma agenda de ações em alusão ao Dia Nacional de Combate à Hanseníase, que é celebrado no último domingo do mês de janeiro. Este ano, a campanha tem como tema “Janeiro a Janeiro: vencer a Hanseníase é cuidar do Brasil o ano inteiro”, voltada para a conscientização, prevenção e luta contra a hanseníase no município.

As atividades, desenvolvidas pelo Departamento de Vigilância em Saúde e Programa de Hanseníase, acontecem em diversas unidades de saúde e incluem o exame de pele (avaliação de manchas e lesões) para rastreamento e tratamento oportuno, além de palestras e distribuição de material informativo.

O que é a Hanseníase

A hanseníase é uma doença infecciosa, transmissível, de notificação compulsória e investigação obrigatória em todo território nacional. Possui como agente o bacilo Mycobacterium leprae, atingindo principalmente a pele e os nervos periféricos. Assim que o tratamento com antibióticos é iniciado, a doença deixa de ser transmissível, por isso é importante diagnosticá-la logo no início dos sinais.

Onde Tratar

O município de Duque de Caxias disponibiliza o tratamento e acompanhamento da doença nas seis Unidades Pré-Hospitalares (UPHs), Centro Municipal de Saúde (CMSDC), UBS Antônio Granja, Hospital Municipal Duque e nas unidades de Estratégia de Saúde da Família (ESFs). O tratamento dura, em média, de seis meses a um ano, e os medicamentos são seguros e eficazes. Ainda no início do tratamento, a doença deixa de ser transmitida.

Confira os locais, dias e horários das ações da campanha Janeiro Roxo, de combate e prevenção da Hanseníase em Duque de Caxias:

• 13/01, das 09h às 12h – Clínica da Família Jardim Gramacho

Rua Jundiaí, n. 66 – São Jorge;

• 26/01, das 09h30 às 12h - UPH Xerém

Rua Nóbrega Ribeiro, s/n - Xerém;

• 26/01, das 09h às 12h - UBS Antônio Granja

Rua General Moreira Sampaio, s/n - Parque Fluminense;

• 29/01, das 09h às 12h - UPH Pilar

Rua Carlos Alvear, s/n – Pilar;

• 29/01, das 09h30 às 12h - UPH Imbariê

Rua Santa Catarina, s/n – Imbariê;

• 02/02, das 09h30 às 12h – UPH Parque Equitativa

Av. Automóvel Clube - Parque Equitativa;

• 03/02, das 09h às 11h - UPH Saracuruna

Av. Presidente Roosevelt, s/n - Parque Uruguaiana;

• 03/02, das 09h às 12h - UPH Campos Elíseos

Av. Actura, n. 333 – Campos Elíseos;

• 03/02, das 09h às 12h - Centro Municipal de Saúde de Duque de Caxias (CMSDC)

Rua General Gurjão, s/n - Centro;

• 04/02, das 09h às 12h – Hospital Municipal Duque (Policlínica)

Av. Dr. Manoel Lucas, s/n - Parque Senhor do Bonfim.