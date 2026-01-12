Aluno da Fundec, de Caxias - Divulgação

Aluno da Fundec, de CaxiasDivulgação

Publicado 12/01/2026 16:04

Duque de Caxias - Estudante com transtorno do espectro autista (nível 1) foi aprovado no curso técnico em Química do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro (IFRJ). Aos 14 anos, o estudante Mário Paes Melo Mesquita alcançou uma conquista que sintetiza dedicação e acolhimento. Aluno da turma do PEM Integrado (Preparatório para o Ensino Médio) da Unidade Fundec Professor Nelson Vena Cordeiro, localizada no bairro Laguna e Dourados, ele foi aprovado em segundo lugar, dentro das cotas, para o curso técnico em Química do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro (IFRJ). O resultado é fruto não apenas de seu empenho, mas também de um trabalho pedagógico atento às singularidades, o qual compreende a educação como um espaço de inclusão real e efetiva.



Desde o início do curso, a coordenação da unidade manteve diálogo constante com a família para compreender como deveria ser conduzido o processo educacional de forma mais assertiva. A partir dessa escuta, a equipe pedagógica percebeu o interesse do estudante por conteúdos ligados ao audiovisual e passou a desenvolver estratégias didáticas específicas, tornando as aulas mais atrativas e acessíveis.

“Ele é muito inteligente e sempre prestou muita atenção. Estamos orgulhosos dessa conquista”, afirmou a coordenadora Simone Marinho.



Emocionada, a mãe, Andreia Patrícia Paes, destacou o impacto do acolhimento no desenvolvimento do filho. Segundo ela, apesar das limitações na interação social, Mário se sentiu integrado desde o primeiro momento.

“A parte pedagógica fluiu muito bem. Ele é dedicado, estudioso, gostou muito dos professores, e cursar Química é o sonho dele”, disse.

O pai, Mário Melo Mesquita Filho, técnico em telecomunicações e informática, também ressaltou o ambiente receptivo encontrado na Fundec. Já o próprio estudante, com simplicidade, resumiu o caminho percorrido e o que vem pela frente.

“Gosto muito de Química e de Biologia. Meus professores da Fundec me ajudaram muito, e prometo estudar ainda mais e tirar nota boa no IFRJ”.