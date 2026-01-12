Cursos da Fundec abrem portas para o empreendedorismoDivulgação
Fundec inicia inscrições para cursos gratuitos
São mais de 17 mil vagas
Duque de Caxias - No primeiro edital de 2026, a Fundação de Apoio à Escola Técnica, Ciência, Tecnologia, Esporte, Lazer, Cultura e Políticas Sociais de Duque de Caxias (Fundec) vai ofertar 17.135 vagas em cursos gratuitos voltados à qualificação profissional e aos cursos preparatórios, em uma iniciativa que promete impactar diretamente o mercado de trabalho.
Nesta primeira oportunidade de 2026, chamam a atenção as formações com alta demanda profissional, como instalador e montador de elevadores, mecânico de refrigeração domiciliar e climatização industrial, agente terapêutico, auxiliar de veterinário, cabeleireiro, áreas que apresentam crescimento contínuo e boas oportunidades de emprego.
As inscrições começam no dia 13 de janeiro (a partir das 12h) e seguem até 22 de janeiro, conforme edital disponibilizado no site oficial da Fundação, www.fundec.rj.gov.br
Além dos cursos de qualificação profissional, a Fundec também vai ofertar preparatórios militar e integrado, voltados para estudantes que desejam ingressar em instituições de ensino renomadas, como Cefet, Colégio Pedro II, IFRJ e Faetec. Ainda de acordo com o edital, as inscrições poderão ser feitas tanto pela internet quanto presencialmente, nos Centros de Ensino da Fundec, garantindo suporte aos candidatos que tiverem dificuldade no processo on-line.
A seleção será realizada por sorteio eletrônico; o resultado será divulgado no dia 24 de janeiro, a partir das 12h, no site da instituição.
