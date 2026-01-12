Prefeitura de Caxias plantou mais de 10 mil mudas nativas da Mata Atlântica - Divulgação

Prefeitura de Caxias plantou mais de 10 mil mudas nativas da Mata AtlânticaDivulgação

Publicado 12/01/2026 17:12

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias tem investido em ações voltadas à preservação ambiental por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Somente neste ano, mais de 10 mil mudas de espécies nativas da Mata Atlântica foram plantadas na cidade e nos Parques Municipais da Taquara, em Imbariê, e da Caixa D’Água, no Jardim Primavera. Ambos os espaços também passam por obras de revitalização, com o objetivo de oferecer mais conforto e qualidade aos visitantes, além de contribuir para a recuperação ambiental da cidade.



A Secretaria também tem fortalecido as ações de educação ambiental, promovendo atividades em escolas e em comunidades que incentivam a conscientização sobre a importância do cuidado com a natureza, estimulando a população a se tornar parceira na preservação do meio ambiente. Preservar a natureza é essencial para garantir a continuidade de recursos indispensáveis à vida no planeta, como a água e o oxigênio.

No campo da fiscalização, foram analisados mais de 700 processos, entre licenças, autorizações e pareceres ambientais. Como resultado, loteamentos clandestinos que desrespeitavam a legislação ambiental foram identificados e embargados.



Ferros-velhos também foram fiscalizados por equipes da Secretaria de Meio Ambiente, em parceria com o governo do estado, por meio da Polícia Civil, e com as concessionárias de energia elétrica Light e Enel. Nessas operações, foram emitidos mais de 100 autos, entre notificações, embargos e interdições, com o objetivo de coibir irregularidades. Ao todo, mais de 11 toneladas de cabos de cobre furtados foram apreendidas, além de máquinas e de caminhões utilizados em atividades ilegais.



Neste ano, também foram eleitos os novos representantes da sociedade civil para o Conselho Municipal de Meio Ambiente (COMDEMA), que atuarão no biênio 2026–2028, durante a realização da 2ª Conferência Municipal de Meio Ambiente.



Preservar o meio ambiente é fundamental, pois garante recursos naturais essenciais como água, ar e alimentos, assegurando a sobrevivência humana, o equilíbrio dos ecossistemas, a conservação da biodiversidade e a estabilidade do clima para as gerações futuras, além de prevenir a extinção de espécies e a ocorrência de desastres naturais.