Duque de Caxias - Sucesso de bilheteria, o “Starlight Concert” retorna ao Teatro Municipal Raul Cortez para uma edição especial intitulada “Clássicos do Rock”. O espetáculo, que mistura música erudita a um cenário sofisticado e intimista sob a luz de velas, vai transformar sucessos de bandas como Queen, The Beatles, Pink Floyd e U2 em arranjos clássicos.

Há outros espetáculos de sucesso em cartaz no mês de janeiro, entre eles Diogo Almeida, em “Volta às Aulas”; e Diego Besou, em “Nem Que Eu Surte no Plantão”, que promete transformar os intensos bastidores de plantões médicos em comédia, causando muita identificação com os profissionais da saúde.

Já o musical “O Brilho das Estrelas” fará uma sessão beneficente em prol do Retiro dos Artistas. A peça conta com a atriz e ex-integrante do grupo feminino “As Frenéticas”, Dhu Moraes; Ronaldo, da extinta banda Golden Boys; Fernando Reski e Paula Goodarth. Em cartaz há 11 anos nos grandes teatros brasileiros, o musical é baseado no “Vaudeville”, um movimento teatral muito popular na França, entre o final do século XIX e início do século XX.

Veja a programação completa de janeiro:

- Diego Besou em “Nem Que Eu Surte no Plantão”

Data: 15 de janeiro (quinta-feira)

Horário: 20h

Ingresso: a partir de R$60,00;

- Jovens Guerreiras no Teatro

Data: 17 e 18 de janeiro (sábado e domingo)

Horário: 15h

Ingresso: a partir de R$30,00;

- Diogo Almeida em Volta às Aulas

Data: 21 de janeiro (quarta-feira)

Horário: 19h e 21h30

Ingresso: a partir de R$100,00;

- Starlight Concert - Clássicos do Rock

Data: 30 de janeiro (sexta-feira)

Horário: 20h

Ingresso: a partir de R$70,00;

- O Brilho das Estrelas

Data: 31 de janeiro (sábado);

Horário: 19h;

Ingresso: a partir de R$50,00.

Os ingressos estão disponíveis para compra no site do Teatro e do Sympla, pelos endereços: https://linktr.ee/teatroraulcortez_ e https://www.sympla.com.br/teatromraulcortez

A programação está sujeita a alteração. O Teatro Municipal Raul Cortez fica localizado na Praça do Pacificador, S/N, no Centro, em Duque de Caxias.