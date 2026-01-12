Duque de Caxias - Sucesso de bilheteria, o “Starlight Concert” retorna ao Teatro Municipal Raul Cortez para uma edição especial intitulada “Clássicos do Rock”. O espetáculo, que mistura música erudita a um cenário sofisticado e intimista sob a luz de velas, vai transformar sucessos de bandas como Queen, The Beatles, Pink Floyd e U2 em arranjos clássicos.
Há outros espetáculos de sucesso em cartaz no mês de janeiro, entre eles Diogo Almeida, em “Volta às Aulas”; e Diego Besou, em “Nem Que Eu Surte no Plantão”, que promete transformar os intensos bastidores de plantões médicos em comédia, causando muita identificação com os profissionais da saúde.
Já o musical “O Brilho das Estrelas” fará uma sessão beneficente em prol do Retiro dos Artistas. A peça conta com a atriz e ex-integrante do grupo feminino “As Frenéticas”, Dhu Moraes; Ronaldo, da extinta banda Golden Boys; Fernando Reski e Paula Goodarth. Em cartaz há 11 anos nos grandes teatros brasileiros, o musical é baseado no “Vaudeville”, um movimento teatral muito popular na França, entre o final do século XIX e início do século XX.
Veja a programação completa de janeiro: - Diego Besou em “Nem Que Eu Surte no Plantão” Data: 15 de janeiro (quinta-feira) Horário: 20h Ingresso: a partir de R$60,00;
- Jovens Guerreiras no Teatro Data: 17 e 18 de janeiro (sábado e domingo) Horário: 15h Ingresso: a partir de R$30,00;
- Diogo Almeida em Volta às Aulas Data: 21 de janeiro (quarta-feira) Horário: 19h e 21h30 Ingresso: a partir de R$100,00;
- Starlight Concert - Clássicos do Rock Data: 30 de janeiro (sexta-feira) Horário: 20h Ingresso: a partir de R$70,00;
- O Brilho das Estrelas Data: 31 de janeiro (sábado); Horário: 19h; Ingresso: a partir de R$50,00.
Os ingressos estão disponíveis para compra no site do Teatro e do Sympla, pelos endereços: https://linktr.ee/teatroraulcortez_ e https://www.sympla.com.br/teatromraulcortez
A programação está sujeita a alteração. O Teatro Municipal Raul Cortez fica localizado na Praça do Pacificador, S/N, no Centro, em Duque de Caxias.
