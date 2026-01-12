CTR em Caxias trata mais de 150 mil resíduos em 2025Divulgação
CTR em Caxias trata mais de 150 mil resíduos em 2025
Centro de Tratamento de Resíduos foi inaugurado em janeiro de 2025
Duque de Caxias - O ano de 2025 foi marcado por avanços significativos em Duque de Caxias. Sob a gestão do prefeito Netinho Reis, o município consolidou programas estratégicos que, além de modernizar os serviços públicos, promoveram uma expressiva economia aos cofres municipais. Entre as iniciativas de maior impacto está o Centro de Tratamento de Resíduos (CTR), inaugurada no 1º distrito e considerada um marco na política ambiental da cidade. Com início das operações em janeiro de 2025, o CTR passou a transformar resíduos sólidos urbanos, restos da construção civil (RCC) e madeira em materiais reutilizáveis, como pó de pedra, bica corrida e adubo, utilizados diretamente em obras do próprio município.
Em apenas um ano de funcionamento, mais de 150 mil toneladas de resíduos já foram tratadas por meio de processos automatizados e manuais, garantindo o reaproveitamento eficiente do material recolhido diariamente nas ruas da cidade. Cerca de 90% do material produzido é reutilizado em obras públicas, especialmente na compactação de bases, na manutenção de vias e nos serviços de infraestrutura urbana. Além do impacto ambiental positivo, o CTR representa um avanço econômico, com a redução da necessidade de compra de insumos e do descarte em aterros, o município estima uma economia superior a R$ 30 milhões, valor que pode ser reinvestido em áreas essenciais como saúde, educação e mobilidade urbana.
Duque de Caxias
CTR em Caxias trata mais de 150 mil resíduos em 2025
Centro de Tratamento de Resíduos foi inaugurado em janeiro de 2025
Duque de Caxias
Confira onde castramóvel estará nesta semana em Caxias
Ação tem como objetivo ampliar o acesso da população ao serviço de controle populacional de animais
Duque de Caxias
Aluno da Fundec conquista vaga no IFRJ
Mário Paes Melo Mesquita passou para o curso de Química
Duque de Caxias
Caxias promove ações de conscientização contra hanseníase
Veja onde se tratar no município da Baixada
Duque de Caxias
Caxias Shopping realiza Festival de Verão com programação gratuita
Evento começa no próximo dia 16
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.