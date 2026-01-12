CTR em Caxias trata mais de 150 mil resíduos em 2025 - Divulgação

Publicado 12/01/2026 16:56

Duque de Caxias - O ano de 2025 foi marcado por avanços significativos em Duque de Caxias. Sob a gestão do prefeito Netinho Reis, o município consolidou programas estratégicos que, além de modernizar os serviços públicos, promoveram uma expressiva economia aos cofres municipais. Entre as iniciativas de maior impacto está o Centro de Tratamento de Resíduos (CTR), inaugurada no 1º distrito e considerada um marco na política ambiental da cidade. Com início das operações em janeiro de 2025, o CTR passou a transformar resíduos sólidos urbanos, restos da construção civil (RCC) e madeira em materiais reutilizáveis, como pó de pedra, bica corrida e adubo, utilizados diretamente em obras do próprio município.

Em apenas um ano de funcionamento, mais de 150 mil toneladas de resíduos já foram tratadas por meio de processos automatizados e manuais, garantindo o reaproveitamento eficiente do material recolhido diariamente nas ruas da cidade. Cerca de 90% do material produzido é reutilizado em obras públicas, especialmente na compactação de bases, na manutenção de vias e nos serviços de infraestrutura urbana. Além do impacto ambiental positivo, o CTR representa um avanço econômico, com a redução da necessidade de compra de insumos e do descarte em aterros, o município estima uma economia superior a R$ 30 milhões, valor que pode ser reinvestido em áreas essenciais como saúde, educação e mobilidade urbana.