CER IV, em Caxias, ultrapassa mais de 290 mil atendimentos em 2025Divulgação

Mais artigos de O Dia
O Dia
Duque de Caxias - O Centro Especializado em Reabilitação Nível IV (CER IV) de Duque de Caxias, referência no atendimento a pessoas com deficiências físicas, intelectuais, auditivas e visuais, encerrou o ano de 2025 com um importante balanço: mais de 296.160 atendimentos realizados ao longo do ano. A unidade integra a rede de serviços da Secretaria Municipal Saúde, em parceria com a Secretaria de Gestão e Inclusão e tem papel fundamental na promoção da inclusão e da qualidade de vida da população.

O CER IV oferece atendimento em 22 especialidades, com uma equipe profissional multidisciplinar altamente qualificada, garantindo acompanhamento completo aos pacientes. Todos os serviços, exames e terapias especializadas são oferecidos de forma totalmente gratuita, assegurando acesso amplo e humanizado ao tratamento.
CER IV, em Caxias, ultrapassa mais de 290 mil atendimentos em 2025 - Divulgação
CER IV, em Caxias, ultrapassa mais de 290 mil atendimentos em 2025Divulgação
Em 2025, o Centro passou por uma ampla reforma estrutural, proporcionando mais conforto, acessibilidade e melhores condições de atendimento tanto para os pacientes quanto para seus familiares. A modernização reforçou a capacidade da unidade em acolher e tratar pessoas que necessitam de reabilitação física, intelectual, auditiva e visual, com equipamentos adequados e ambiente preparado para todas as etapas do tratamento.
De acordo com a secretária municipal de Gestão, Inclusão e Mulher, Christina Barichello, o trabalho desenvolvido pelo CER IV reflete o compromisso da gestão com políticas públicas inclusivas.
“O CER IV é um espaço de cuidado, acolhimento e transformação de vidas. A reforma realizada este ano e o expressivo número de atendimentos demonstram o quanto investir em inclusão e acessibilidade é uma prioridade da nossa gestão. Trabalhamos para garantir dignidade, respeito e atendimento de qualidade a todas as pessoas com deficiência”, destacou a secretária.
O prefeito de Duque de Caxias, Netinho Reis, também ressaltou a importância do equipamento para o município.
CER IV, em Caxias, ultrapassa mais de 290 mil atendimentos em 2025 - Divulgação
CER IV, em Caxias, ultrapassa mais de 290 mil atendimentos em 2025Divulgação
“O CER IV é motivo de orgulho para Duque de Caxias. Estamos falando de um centro completo, com profissionais capacitados, estrutura moderna e atendimento humanizado. Nosso compromisso é continuar investindo em saúde, inclusão e políticas públicas que cuidem das pessoas e melhorem a vida da nossa população”, afirmou o prefeito.
Para ter acesso aos atendimentos no CER IV, o interessado deve comparecer na unidade de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h, munido de documento de identificação e laudo médico que indique a necessidade de tratamento. O Centro Especializado em Reabilitação Nível IV está localizado na Avenida República do Paraguai, s/nº, bairro Sarapuí – Duque de Caxias.
fotogaleria
CER IV, em Caxias, ultrapassa mais de 290 mil atendimentos em 2025
CER IV, em Caxias, ultrapassa mais de 290 mil atendimentos em 2025
CER IV, em Caxias, ultrapassa mais de 290 mil atendimentos em 2025