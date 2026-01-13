CER IV, em Caxias, ultrapassa mais de 290 mil atendimentos em 2025 - Divulgação

CER IV, em Caxias, ultrapassa mais de 290 mil atendimentos em 2025Divulgação

Publicado 13/01/2026 19:41

Duque de Caxias - O Centro Especializado em Reabilitação Nível IV (CER IV) de Duque de Caxias, referência no atendimento a pessoas com deficiências físicas, intelectuais, auditivas e visuais, encerrou o ano de 2025 com um importante balanço: mais de 296.160 atendimentos realizados ao longo do ano. A unidade integra a rede de serviços da Secretaria Municipal Saúde, em parceria com a Secretaria de Gestão e Inclusão e tem papel fundamental na promoção da inclusão e da qualidade de vida da população.



O CER IV oferece atendimento em 22 especialidades, com uma equipe profissional multidisciplinar altamente qualificada, garantindo acompanhamento completo aos pacientes. Todos os serviços, exames e terapias especializadas são oferecidos de forma totalmente gratuita, assegurando acesso amplo e humanizado ao tratamento.

CER IV, em Caxias, ultrapassa mais de 290 mil atendimentos em 2025 Divulgação

Em 2025, o Centro passou por uma ampla reforma estrutural, proporcionando mais conforto, acessibilidade e melhores condições de atendimento tanto para os pacientes quanto para seus familiares. A modernização reforçou a capacidade da unidade em acolher e tratar pessoas que necessitam de reabilitação física, intelectual, auditiva e visual, com equipamentos adequados e ambiente preparado para todas as etapas do tratamento.

De acordo com a secretária municipal de Gestão, Inclusão e Mulher, Christina Barichello, o trabalho desenvolvido pelo CER IV reflete o compromisso da gestão com políticas públicas inclusivas.

“O CER IV é um espaço de cuidado, acolhimento e transformação de vidas. A reforma realizada este ano e o expressivo número de atendimentos demonstram o quanto investir em inclusão e acessibilidade é uma prioridade da nossa gestão. Trabalhamos para garantir dignidade, respeito e atendimento de qualidade a todas as pessoas com deficiência”, destacou a secretária.

O prefeito de Duque de Caxias, Netinho Reis, também ressaltou a importância do equipamento para o município.

CER IV, em Caxias, ultrapassa mais de 290 mil atendimentos em 2025 Divulgação

“O CER IV é motivo de orgulho para Duque de Caxias. Estamos falando de um centro completo, com profissionais capacitados, estrutura moderna e atendimento humanizado. Nosso compromisso é continuar investindo em saúde, inclusão e políticas públicas que cuidem das pessoas e melhorem a vida da nossa população”, afirmou o prefeito.

Para ter acesso aos atendimentos no CER IV, o interessado deve comparecer na unidade de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h, munido de documento de identificação e laudo médico que indique a necessidade de tratamento. O Centro Especializado em Reabilitação Nível IV está localizado na Avenida República do Paraguai, s/nº, bairro Sarapuí – Duque de Caxias.