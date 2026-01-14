Feira Nacional do Podrão - Gabi Pereira/Divulgação

Publicado 14/01/2026 17:34

Duque de Caxias - A Feira Nacional do Podrão retorna à Duque de Caxias para sua 33ª edição que será realizada nos dias 23, 24 e 25 de janeiro (sexta, sábado e domingo), na revitalizada Praça Humaitá, no Jardim 25 de Agosto, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. A nova área de lazer vai oferecer quadra de basquete, campo de futebol, pista de skate, jogos e brinquedos para toda a comunidade local.



Clássicos Podrões estarão presentes, como a famosa “Batata Frita de Marechal Hermes”, petisco símbolo do subúrbio carioca, além de Patrimônio Cultural Material da Cidade do Rio de Janeiro, ao lado dos consagrados "Hambúrguer de Três Quilos", "Coxinha de Dois Quilos”, “Churrasco”, “Acarajé de Dois Quilos”,” Cachorro-Quente de 120 centímetros”, “Torre de Churros”, “Sorvete na Chapa”, entre outras delícias de expositores locais. Esse evento conta com aproximadamente 20 expositores.

“Receber mais uma edição da Feira Nacional do Podrão em Duque de Caxias é sempre uma alegria, especialmente na Praça Humaitá, que está de cara nova e foi completamente reformada. Queremos as ruas e praças da nossa cidade sempre movimentadas, com nossos moradores e suas famílias. Caxias é uma cidade pronta pra receber todo tipo de evento e a Feira do Podrão será mais um sucesso!”, afirma Netinho Reis, prefeito de Duque de Caxias.



“Estamos felizes em levar novamente a Feira do Podrão para Duque de Caxias. Temos certeza que será um grande evento como nas outras edições na Cidade," garante Suzanne Malta, idealizadora/promotora do projeto, e influenciadora digital do conhecido perfil @ondecomernorio, ao lado do parceiro de empreitada e produtor Filipe Machado.



"A nossa parceria com a Feira Nacional do Podrão vai garantir a realização de mais uma edição desse sucesso na nossa cidade. Vai ser um fim de semana de muita cultura, gastronomia, família reunida e muita animação pro povo caxiense. Nossos moradores e os trabalhadores da nossa terra merecem esse carinho," comenta Aroldo Brito, Secretário Municipal de Cultura e Turismo.

Gratuito, o evento é promovido pela Prefeitura e pela Secretaria de Turismo e Cultura de Duque de Caxias. Com área exclusiva para garotada com monitores e brinquedos infláveis: Touro Mecânico, Grande Tobogã, Discoplay, Jacaré Inflável, Cama Elástica, Pula-pula Inflável entre outros. Programação musical animada com DJ no fim de semana, com roda de samba e pagode com os Grupos Dez Mais e D'Início. O público presente vai curtir os clássicos do Exaltasamba, Raça Negra, Sorriso Maroto, Pixote, Belo, Art Popular, Katinguelê, Só Pra Contrariar, Revelação, Jorge Aragão, Zeca Pagodinho, entre outros.



SERVIÇO: 33ª Edição da Feira Nacional do Podrão



Local: Praça Humaitá (Jardim 25 de Agosto - Duque de Caxias).



Dias: 23, 24 e 25 de janeiro (sexta, sábado e domingo).



Horários: Sexta - das 17h às 22h / Sábado e domingo - das 16h às 22h.



Entrada: Gratuita