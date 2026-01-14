Aluno do Colégio da Polícia Militar de Caxias cria projeto ambientalDivulgação
Aluno do III Colégio da Polícia Militar Percy Geraldo Bolsonaro, Danilo, entrou na unidade em 2024, no 6º ano. Segundo o estudante, o apoio da escola, dos professores e da família foi fundamental para o desenvolvimento da iniciativa.
O Programa Jogue Limpo foi criado com o objetivo de promover uma cidade mais limpa e conscientizar a população sobre a importância do descarte correto de lixo e entulho. As ações seguem um cronograma contínuo e abrangem todos os distritos do município. A estrutura operacional conta com caminhões vacol, caminhões trucados, retroescavadeira e a instalação de caçambas para o descarte adequado nos dias em que não há coleta regular. Equipes de fiscalização acompanham os trabalhos, orientando os moradores. Após o período educativo, quem descumprir as normas estará sujeito à autuação.
A Olimpíada Brasileira de GeoInformação (OBGI) é uma competição nacional voltada para alunos do Ensino Fundamental II e do Ensino Médio. Os participantes utilizam mapas, imagens de satélite e Inteligência Artificial (IA) para desenvolver soluções para problemas socioambientais locais, promovendo a integração entre universidades e escolas. A iniciativa envolve instituições federais e conta com o apoio de órgãos governamentais de fomento à pesquisa, premiando talentos com medalhas e bolsas de estudo.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.