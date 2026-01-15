Teatro Raul Cortez recebe musical em prol do Retiro dos Artistas - Divulgação

Publicado 15/01/2026 20:46

Duque de Caxias - No dia 31 de janeiro, às 19h, o Teatro Municipal Raul Cortez vai receber o musical “O Brilho das Estrelas”. O espetáculo, que conta com Fernando Reski, Paula Goodarth, Dhu Moraes, Ronaldo dos Golden Boys e grande elenco, é baseado no “Vaudeville”, um movimento teatral que se popularizou na França entre o final do século 19 e início do 20.

A peça está em cartaz há 11 anos nos grandes teatros brasileiros e já foi encenada no João Caetano, no Carlos Gomes e no Miguel Falabella, por exemplo.

Doação ao Retiro dos Artistas

Parte do valor da bilheteria arrecado no Raul Cortez será doado ao Retiro dos Artistas, instituição de acolhimento a artistas idosos em situação de vulnerabilidade. Fundada em 1918, a instituição, localizada no bairro do Pechincha, no Rio de Janeiro, atende dezenas de profissionais da arte, entre atores, músicos, figurinistas e maquiadores.

O Retiro possui 15 mil metros, com 50 casas, refeitório, teatro, cinema, biblioteca, piscina e salão de beleza, além de acompanhamento com profissionais da saúde. Entre os moradores ilustres estão Iris Bruzzi, Jaime Leibovitch e Marcos de Oliveira, o eterno Beiçola da série “A Grande Família” (TV Globo).

SERVIÇO

Musical “O Brilho das Estrelas”

Local: Teatro Raul Cortez – Praça do Pacificador, s/nª, Centro, Duque de Caxias – RJ

Data: 31 de janeiro (sábado)

Horário: 19h

Ingressos: a partir de R$50,00 (Compre neste link)

https://www.sympla.com.br/evento/o-brilho-das-estrelas/3226538