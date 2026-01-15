Vacinação contra o vírus da bronquiolite - Ascom

Publicado 15/01/2026 20:54

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, segue com a vacinação para gestantes contra o vírus sincicial respiratório (VSR), principal causa de cerca de 75% dos casos de bronquiolite em crianças menores de 2 anos e de 40% das pneumonias em períodos sazonais. As gestantes poderão ser vacinadas a partir da 28ª semana de gestação, sem restrição de idade materna, para ampliar a proteção de crianças menores de seis meses. O esquema vacinal é com dose única a cada gestação.



O imunizante VSR A e B permite a prevenção não só da bronquiolite, mas também de outras doenças respiratórias causadas pelo vírus em recém-nascidos. Os lactentes, menores de seis meses, são os mais vulneráveis às formas graves, sendo o Vírus Sincicial Respiratório (VSR) a principal causa de hospitalizações neste grupo, especialmente entre prematuros e crianças com cardiopatias congênitas ou doença pulmonar crônica.



Em Duque de Caxias, a vacinação acontece nas seguintes unidades:

- Centro Municipal de Saúde de Duque de Caxias (Rua General Gurjão, s/n – Centro): De segunda a sábado, das 8h às 16h;

- CRAESM Xerém (Rua 25 de Agosto, Vila Santa Alice – Xerém. De Segunda a sexta-feira, das 7h às 17h;

- Unidades Pré-Hospitalares (UPHs) Xerém, Saracuruna, Pilar, Imbariê, Equitativa e Campos Elíseos: De segunda a sexta, das 8h às 16h, e, aos sábados, das 8h às 12h;

Para receber a vacina, é necessária a apresentação de um documento de identificação, da caderneta de vacinação da gestante ou de algum comprovante que confirme a gestação, se disponível, para que os profissionais avaliem a situação vacinal.