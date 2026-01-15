Caxias Shopping - Divulgação

Publicado 15/01/2026 20:59

Duque de Caxias - O Caxias Shopping será o ponto oficial de retirada dos kits da 2ª Maratona de Duque de Caxias. A entrega acontecerá nos dias 21 e 22 de janeiro, das 10h às 17h, no espaço Ateliarte, ao lado do Gigante da Colina.

Os atletas inscritos poderão retirar seus kits de acordo com as orientações da organização do evento, em um local de fácil acesso, que oferece mais comodidade e praticidade aos participantes da prova.



Ao sediar a retirada dos kits, o Caxias Shopping reforça seu apoio a iniciativas esportivas e ao incentivo à prática de atividades físicas, além de estreitar sua relação com a comunidade local e com eventos que promovem saúde, bem-estar e qualidade de vida.



Serviço: Retirada de kits da 2ª Maratona de Duque de Caxias

Datas: 21 e 22 de janeiro

Horário: das 10h às 17h

Local: Ateliarte

Endereço: Rodovia Washington Luiz, nº 2.895, Duque de Caxias, RJ