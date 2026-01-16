Inspirada na cultura urbana, cantor Ícaro Moraes lança música inédita - Divulgação

Inspirada na cultura urbana, cantor Ícaro Moraes lança música inéditaDivulgação

Publicado 16/01/2026 20:47

Duque de Caxias - O cantor Ícaro Moraes lançou nesta semana a música inédita “Aliança no Cinzeiro”, já disponível em todas as plataformas digitais. O artista inicia um novo projeto ao unir dois grandes símbolos da música brasileira: o pagode e o sertanejo, gênero que contagia o país. A canção marca um novo momento e traduz a verdade de sua trajetória musical.

A faixa traz a sofrência característica do sertanejo, misturada ao pagode que agita o Rio de Janeiro e o Brasil afora, conhecido como pagonejo. De autoria própria, em “Aliança no Cinzeiro”, Ícaro combina romantismo e gingado para contar o fim de um relacionamento e o processo de superação. A letra parte de uma cena cotidiana, a aliança deixada no cinzeiro de um bar, para representar o desgaste emocional e o encerramento definitivo da relação.

Do Centro-Oeste brasileiro para Duque de Caxias, onde vive há anos, o cantor mantém viva a conexão com suas origens, ao mesmo tempo em que absorve influências da cultura urbana. Ícaro Moraes construiu sua identidade artística com versatilidade, transitando pelo sertanejo, arrocha romântico e piseiro, além de incorporar acordes e referências do forró, mesmo sem apresentar o gênero diretamente em seus shows. Suas composições frequentemente refletem vivências reais e cenas do cotidiano, que dialogam com diferentes públicos.

“Aliança no Cinzeiro” retrata situações presentes no cotidiano de muitos relacionamentos e reúne essas influências, refletindo a fase atual do cantor, que aposta em uma identidade musical plural, conectada a histórias reais e sem se prender a rótulos.