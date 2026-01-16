Enel Rio leva ações de consumo consciente - Divulgação

Publicado 16/01/2026 20:40

Duque de Caxias - Na próxima semana, a Enel Rio promove ações de sustentabilidade em Duque de Caxias. Entre a segunda-feira (19) e a sexta-feira (23), a distribuidora vai realizar atendimentos comerciais, palestras e atividades com dicas de consumo consciente de energia elétrica, além da troca de lâmpadas incandescentes ou fluorescentes por modelos LED (confira datas, locais e horários abaixo).

Na segunda-feira (19) e na terça-feira (20), a Van Experience estará presente em Duque de Caxias. No município, os clientes poderão conhecer a van interativa, que proporciona uma experiência única, com gamificação, tecnologia de realidade aumentada, segurança com a energia, telas touch screen, vídeos e itens de inclusão e acessibilidade.

Troca de lâmpadas

Os clientes que visitarem a Van Experience, na segunda-feira (19), também poderão realizar a troca de até cinco lâmpadas incandescentes ou fluorescentes por outras de tecnologia LED, que são até 80% mais econômicas e com durabilidade 10 vezes superior. Para participar, basta levar um documento com foto, a última conta de energia paga e as lâmpadas usadas para troca. Serão disponibilizadas até cinco lâmpadas de LED por unidade consumidora.

Serviço:

Van Experience

Duque de Caxias

Data: segunda-feira (19)

Endereço: Rua A, Comunidade Cangulo, Praça Ana Clara

Horário: 10h às 15h

Data: terça-feira (23)

Endereço: Rua A, Comunidade Cangulo, Praça Ana Clara

Horário: 10h às 16h