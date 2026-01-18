Espetáculo 'Repertório N.3' se apresenta no Gomeia Galpão Criativo - Divulgação

Espetáculo 'Repertório N.3' se apresenta no Gomeia Galpão CriativoDivulgação

Publicado 18/01/2026 18:05

Duque de Caxias - Como elaborar uma dança de autodefesa? Essa é a pergunta que atravessa Repertório N.3, trabalho de Davi Pontes e Wallace Ferreira que chega ao Rio de Janeiro neste mês, em meio a uma intensa circulação internacional. Em cartaz na quinta-feira (22), às 20h, no Gomeia Galpão Criativo. A entrada é gratuita.



Última parte da trilogia Repertório, iniciada em 2018, a peça investiga a violência como condição histórica e estrutural que atravessa corpos negros e dissidentes, propondo a dança como um treino de autodefesa física, imaginária e epistemológica. Concebido, dirigido e performado pelos dois artistas, o trabalho mobiliza elementos como mimese, representação e estudos de imagens coreografadas por corpos dissidentes, criando um arquivo de ações que elabora resistências e modos de permanência no mundo.



A pesquisa parte do reconhecimento de que a violência não é incólume aos corpos negros e que cada corpo desenvolve estratégias próprias de defesa. A partir disso, Repertório N.3 fabrica possibilidades coreográficas que confrontam violências autorizadas e estruturais, posicionando o corpo como ferramenta política e poética capaz de interromper a lógica cruel que sustenta a sociedade moderna desde o século XIX.



A obra teve sua estreia nacional na 35ª Bienal de São Paulo, em dezembro de 2023, e desde então vem consolidando Davi Pontes e Wallace Ferreira como dois dos artistas brasileiros mais presentes no circuito internacional da dança contemporânea. Em 2025, a dupla integrou a programação da Bienal de Dança de Lyon, na França, um dos maiores festivais de dança do mundo, além de ter apresentado Repertório N.3 no Kinani, Bienal de Dança na África, em Maputo, Moçambique.



Após dois anos de estreia e circulação internacional, a estreia carioca aconteceu em novembro de 2025, dentro da programação do Festival Panorama, uma das principais plataformas de dança contemporânea do país. A atual circulação no Rio de Janeiro, viabilizada pela Política Nacional Aldir Blanc, PNAB, acontece entre compromissos internacionais, após as apresentações no estado, a dupla segue para o Chile, onde apresenta a obra no Santiago OFF, um dos festivais mais relevantes de artes cênicas da América Latina.



Segundo Davi Pontes, apresentar o trabalho no Rio de Janeiro carrega uma dimensão particular.

“A gente começou esse trabalho no Rio há muito tempo. Fazer no Rio é sempre diferente de fazer em outro lugar; tem uma coisa da cidade, do jeito… não sei explicar exatamente. É muito especial estar aqui. É um projeto que a gente já apresentou mais de cem vezes, e é curioso porque sempre existe um pouco de ansiedade. Fico pensando como um trabalho feito tantas vezes ainda provoca isso. Acho que é porque a gente nunca sabe exatamente o que vai ser, já que depende muito do público. Por mais que a gente saiba o que fazer e quando fazer, muitas decisões são tomadas na hora, e o que acontece depende muito da resposta do público. Então, pra gente, é sempre desafiador, no mínimo.”



Wallace Ferreira também comenta sobre os desafios de apresentar a obra em sua cidade de origem.

“É muito desafiador apresentar o trabalho no Rio. Ele diz muito sobre a gente dentro do contexto do Rio de Janeiro, não digo nem só do Brasil. A gente quase nunca apresenta aqui, quase nunca apresenta no país, então fazer em casa é um desafio. É apresentar para pessoas que nos conhecem, para pessoas que talvez entendam alguns códigos, que entendam do que a gente está falando quando a gente se move. Então sempre existe esse desafio de qual vai ser a resposta. Mas é um desafio gostoso, de entender e de se colocar em risco. Boa parte do nosso trabalho é o encontro com o público. A gente só sabe o que vai acontecer quando chega aqui, quando se coloca à prova. Então tudo pode acontecer, e a gente nunca sabe o que vai vir.”



Mais do que uma metáfora, Repertório N.3 se afirma como uma prática direta de enfrentamento à violência colonial e racial. A pesquisa, desenvolvida ao longo de mais de cinco anos, posiciona a coreografia como resposta às suas próprias condições ontológicas e políticas, propondo a dança como elaboração tática para redistribuir socialmente a violência e criar estratégias de sobrevivência coletiva.



A circulação de Repertório N.3 tem gestão da Quafá Produções e conta com realização do Governo Federal, Ministério da Cultura, Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, através da Política Nacional Aldir Blanc.

SERVIÇO:



Gomeia Galpão Criativo



Data: 22 de janeiro (quinta-feira)



Horário: 20h



Endereço: Rua Dr. Lauro Neiva, 32, Duque de Caxias







Entrada gratuita (retirada de senha 1h antes)



Duração: 45 minutos



Classificação indicativa: 18 anos

