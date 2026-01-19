Caxias divulga resultado final do concurso da Guarda Municipal Armada - Divulgação

Caxias divulga resultado final do concurso da Guarda Municipal ArmadaDivulgação

Publicado 19/01/2026 19:53

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias, em parceria com o Instituto de Desenvolvimento Institucional Brasileiro (IDIB), divulgou nesta segunda-feira (19/01) o resultado final do concurso público para a Guarda Municipal Armada. O certame oferece 400 vagas imediatas e 100 vagas para cadastro reserva. Os candidatos aprovados nesta fase ainda passarão pelo curso de formação, etapa de caráter eliminatório e classificatório para o ingresso na corporação.

Prefeitura de Duque de Caxias voltadas ao fortalecimento da Segurança Pública no município, com foco na ampliação do efetivo, qualificação profissional e modernização dos serviços prestados à população. O resultado final está disponível no site do Instituto de Desenvolvimento Institucional Brasileiro (IDIB) e pode ser acessado pelo link: O concurso integra as ações davoltadas ao fortalecimento da Segurança Pública no município, com foco na ampliação do efetivo, qualificação profissional e modernização dos serviços prestados à população. O resultado final está disponível no site do Instituto de Desenvolvimento Institucional Brasileiro (IDIB) e pode ser acessado pelo link: https://anexos.cdn.selecao.net.br/uploads/753/concursos/64/anexos/d6f6bf91-1950-42bb-ba03-c000f95ec916.pdf

De acordo com o secretário de Administração, Planejamento e Orçamento, Fabrício Abílio, o concurso representa um passo fundamental para o fortalecimento da Segurança Pública em Duque de Caxias.

"Estamos garantindo um concurso transparente, responsável e comprometido com a valorização do serviço público. É um processo rigoroso, construído para selecionar profissionais preparados para assumir uma função de alta responsabilidade pública. O objetivo da Administração é claro: formar agentes capacitados técnica, física e emocionalmente para atuar com equilíbrio, legalidade e foco na proteção da população”, ressaltou.