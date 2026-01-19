Wagner Moura ganha homenagem no Teatro Raul Cortez, em Caxias - Divulgação

Publicado 19/01/2026 19:38

Duque de Caxias - O ator Wagner Moura, que venceu o Globo de Ouro na categoria de Melhor Ator em Filme de Drama pela sua atuação em “O Agente Secreto”, ganhou uma homenagem no maior espaço público de artes cênicas da Baixada Fluminense, o Teatro Municipal Raul Cortez, localizado no Centro de Duque de Caxias. A honraria foi promovida pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (SMCT/DC).

Com o prêmio, o artista entra para a história como o primeiro ator brasileiro a vencer no Globo de Ouro, repetindo o desempenho de Fernanda Torres, no ano passado, pelo filme “Ainda Estou Aqui”.

O "Agente Secreto", de Kleber Mendonça Filho, ainda venceu na categoria de “Melhor Filme de Língua Não-Inglesa”. O feito marca a primeira vez em que o Brasil leva para casa dois prêmios em uma mesma edição do Globo de Ouro. O longa também estava na disputa por Melhor Filme de Drama, mas perdeu para “Hamnet: A Vida Antes de Hamlet”, da diretora Chloé Zhao, que acompanha William Shakespeare e sua esposa Agnes na luta para suportar a morte do filho Hamnet.

O filme de Kleber Mendonça Filho é ambientado no Brasil de 1977 e conta a história do professor Marcelo, interpretado por Wagner, que se muda para Recife, em plena semana do carnaval, para fugir de um passado violento e misterioso. Em busca de refúgio, paz e calmaria, Marcelo logo se depara com a realidade e percebe que está configurando o próprio agente do caos.

O filme já soma inúmeras premiações, o que fortalece ainda mais a corrida para o Oscar. A lista completa dos nomeados será divulgada em 22 de janeiro, e o filme brasileiro é um forte candidato a receber indicações.