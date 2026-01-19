Wagner Moura ganha homenagem no Teatro Raul Cortez, em CaxiasDivulgação
Wagner Moura ganha homenagem no Teatro Raul Cortez, em Caxias
Honraria foi promovida pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo
Wagner Moura ganha homenagem no Teatro Raul Cortez, em Caxias
Honraria foi promovida pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo
Desde 2022, Hospital de Saracuruna já realizou mais de 680 mil atendimentos
Unidade está sob administração da Prefeitura
Duque de Caxias ganha torres com tecnologia de reconhecimento facial
Ação faz parte do programa Smart Duque
Contribuinte de Caxias tem até o dia 13/02 para pagar IPTU com desconto
O desconto é de 7%
Fazenda Paraíso, em Caxias, reacebe curso de capitação
Projeto foi criado com o objetivo de orientar e de capacitar os profissionais da área no município
Espetáculo 'Repertório N.3' se apresenta no Gomeia Galpão Criativo
Obra que transforma a dança em prática de autodefesa circula por Duque de Caxias, após trajetória por bienais e festivais na Europa, África e América Latina
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.