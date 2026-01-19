Contribuinte de Caxias tem até o dia 13/02 para pagar IPTU com descontoReprodução
-Desconto de 4% para os contribuintes que realizarem o pagamento até 16 de março;
- Parcelamento em até 10 (dez) vezes, com primeira parcela a partir de 17/03/2026, observando-se que cada parcela deverá ter valor mínimo de R$ 99,00 (noventa e nove reais).
A Secretaria Municipal de Fazenda esclarece que, na hipótese do não recebimento do documento, o contribuinte poderá emitir a 2ª via do carnê, acessando o link: https://www.tributosnet.com.br/duquedecaxias/portal/Modulos/Home.aspx e https://portalcontribuinte.duquedecaxias.rj.gov.br/ ou solicitar nos seguintes postos de atendimento:
- Alameda Esmeralda, 206 (bairro Jardim Primavera), de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h;
- Poupa Tempo no Caxias Shopping (Rodovia Washington Luiz, 2895 – Caxias Shopping), de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h;
- Praça Leão de Moura nº 4- Vila Nossa Senhora das Graças-Xerém, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.
Telefone para mais informações: 0800-000-3627 (Somente WhatsApp).
