Contribuinte de Caxias tem até o dia 13/02 para pagar IPTU com descontoReprodução

Publicado 19/01/2026 19:21

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias, por meio da Secretaria Municipal de Fazenda, divulga a tabela de pagamento do IPTU 2026. Conforme estabelecido pelo calendário tributário da cidade para o exercício financeiro de 2026, o pagamento do Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU) poderá ser realizado em cota única (com desconto), ou parcelado (sem desconto):

- Desconto de 7% para os contribuintes que realizarem o pagamento até 13 de fevereiro;

-Desconto de 4% para os contribuintes que realizarem o pagamento até 16 de março;

- Parcelamento em até 10 (dez) vezes, com primeira parcela a partir de 17/03/2026, observando-se que cada parcela deverá ter valor mínimo de R$ 99,00 (noventa e nove reais).



A Secretaria Municipal de Fazenda esclarece que, na hipótese do não recebimento do documento, o contribuinte poderá emitir a 2ª via do carnê, acessando o link: https://www.tributosnet.com.br/duquedecaxias/portal/Modulos/Home.aspx e https://portalcontribuinte.duquedecaxias.rj.gov.br/ ou solicitar nos seguintes postos de atendimento:

- Praça Roberto Silveira, 31 (bairro 25 de Agosto), de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h;

- Alameda Esmeralda, 206 (bairro Jardim Primavera), de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h;

- Poupa Tempo no Caxias Shopping (Rodovia Washington Luiz, 2895 – Caxias Shopping), de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h;

- Praça Leão de Moura nº 4- Vila Nossa Senhora das Graças-Xerém, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.



Telefone para mais informações: 0800-000-3627 (Somente WhatsApp).