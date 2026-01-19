Duque de Caxias ganha torres com tecnologia de reconhecimento facial - Divulgação

Duque de Caxias ganha torres com tecnologia de reconhecimento facialDivulgação

Publicado 19/01/2026 19:27

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias deu mais um passo importante no fortalecimento da Segurança Pública. Na manhã desta segunda-feira (19/01), o programa Smart Duque, sistema de monitoramento inteligente e central integrada de segurança, iniciou sua ampliação com a instalação de seis Torres de Monitoramento, de um total de 125 previstas para o município. Uma torre já está em funcionamento desde o ano passado.

Cada torre conta com seis câmeras de alta tecnologia, sendo quatro de reconhecimento facial, uma de leitura de placas veiculares (LPR) e uma câmera PTZ com visão 360 graus, capaz de realizar rotação, inclinação e zoom em tempo real. As primeiras estruturas foram implantadas em pontos estratégicos da cidade: Caxias D’Or, Praça Humaitá, Unigranrio, bares da Unigranrio, Câmara Municipal de Vereadores e Praça do Pacificador.

Com a ampliação, Duque de Caxias passa a contar com 366 câmeras de monitoramento, distribuídas pelos quatro distritos do município: 214 no Primeiro Distrito, 83 no Segundo, 34 no Terceiro e 36 no Quarto Distrito. Todos os equipamentos estão interligados diretamente ao Centro Integrado de Comando e Controle (CICC) da Polícia Militar, que possui acesso a um banco de dados nacional de foragidos da Justiça.

Os resultados do uso da tecnologia já são concretos. Somente em 2026, duas prisões já foram realizadas com o auxílio do sistema Smart Duque. Em 2025, o reconhecimento facial contribuiu para 32 prisões, reforçando a eficácia do monitoramento inteligente no combate à criminalidade e na retirada de foragidos das ruas.

Para o prefeito Netinho Reis, o investimento marca um novo momento para a segurança pública no município.

“Estamos utilizando o que há de mais moderno em tecnologia para proteger a nossa população. O Smart Duque é um programa que une inovação, inteligência e integração com as forças de segurança. Nosso objetivo é tornar Duque de Caxias uma cidade cada vez mais segura, com prevenção, resposta rápida e mais tranquilidade para quem vive e circula aqui”, destacou o prefeito.

O sucesso do programa é resultado da integração entre o município, o Consórcio Intermunicipal de Segurança Pública da Baixada Fluminense (CISPBAF) e as forças de segurança do Estado, reforçando o compromisso da Prefeitura de Duque de Caxias com a modernização da gestão pública e o uso da tecnologia como aliada para garantir mais segurança, ordem e qualidade de vida à população.