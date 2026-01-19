Desde 2022, Hospital de Saracuruna já realizou mais de 680 mil atendimentos

Desde 2022, Hospital de Saracuruna já realizou mais de 680 mil atendimentosDivulgação

Duque de Caxias - O dia 19 de janeiro de 2022 marcou o início de um dos maiores desafios para a Prefeitura de Duque de Caxias: a municipalização do Hospital Adão Pereira Nunes, também conhecido como Hospital de Saracuruna. Passados 4 anos da municipalização, a unidade hospitalar registra números expressivos e que comprovam a boa gestão, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e da direção do HMAPN. São mais de 680 mil atendimentos, 77 mil internações, 880 mil exames de imagem e 86 mil e 600 cirurgias realizadas. Antes de ser municipalizado, o hospital atendia uma média de 8 mil pessoas/mês. Atualmente, a unidade registra o dobro de atendimentos, chegando a 16 mil pessoas/mês. Essa evolução se reflete também no volume de cirurgias, passando de 700 para o recorde histórico, com mais de 2.600/mês.
O HMAPN é referência em urgência e em emergência de média e alta complexidades, oferecendo especialidades e os serviços de clínica médica; ortopedia e traumatologia; neurocirurgia; cirurgias geral, vascular, pediátrica, plástica, bariátrica, bucomaxilofacial e obstétrica, entre outras. Há três anos, o hospital passou a compor a linha de cuidado de sobrepeso e obesidade, com mais de 1.100 cirurgias bariátricas realizadas, devolvendo saúde, dignidade e qualidade de vida a milhares de pessoas.

“Celebrar os 4 anos de municipalização do Hospital Adão Pereira Nunes é falar de um hospital que rompeu barreiras e que elevou o padrão da saúde pública no Estado do Rio de Janeiro. Mais do que administrar, foi preciso transformar com muito trabalho, técnica e compromisso com a vida. Hoje, o Adão é protagonista de um avanço histórico”, destacou o diretor geral do HMAPN, Dr. Thiago Resende.
Por intermédio da parceria com o governo do estado, a Prefeitura de Duque de Caxias promoveu a maior reforma da história do hospital, desde a sua fundação, há 27 anos. Hoje a população dispõe de um novo centro de imagens, de novos aparelhos de alta tecnologia, maternidade, centro cirúrgico, serviço de pronto atendimento, entre outros. Com a reforma geral finalizada, o hospital passa a contar com um total de 104 leitos de CTI, entre pediátricos e adultos. Os leitos de Enfermaria também foram ampliados, passando de 360 para 429. A prefeitura também investiu na contratação de novos profissionais especializados, aumentando a sua capacidade de atendimento aos usuários.
“A transformação também é estrutural. O hospital passou por uma ampla reforma e ampliação, garantindo mais capacidade e segurança no atendimento. A tecnologia passou a estar a serviço da vida. Inovamos com a ressonância pediátrica com sedação, um avanço fundamental, especialmente para crianças com autismo, e facilitamos o acesso com o agendamento de exames via WhatsApp, aproximando, ainda mais, o hospital da população. E seguimos avançando, recebendo todo o apoio da administração municipal e contando com médicos e funcionários comprometidos com a saúde da população”, declarou Dr. Thiago Resende.

O Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes está localizado na Rodovia Washington Luiz, km 109, no bairro Jardim Primavera, em Duque de Caxias.
