Desde 2022, Hospital de Saracuruna já realizou mais de 680 mil atendimentos

Desde 2022, Hospital de Saracuruna já realizou mais de 680 mil atendimentosDivulgação
O HMAPN é referência em urgência e em emergência de média e alta complexidades, oferecendo especialidades e os serviços de clínica médica; ortopedia e traumatologia; neurocirurgia; cirurgias geral, vascular, pediátrica, plástica, bariátrica, bucomaxilofacial e obstétrica, entre outras. Há três anos, o hospital passou a compor a linha de cuidado de sobrepeso e obesidade, com mais de 1.100 cirurgias bariátricas realizadas, devolvendo saúde, dignidade e qualidade de vida a milhares de pessoas.
“Celebrar os 4 anos de municipalização do Hospital Adão Pereira Nunes é falar de um hospital que rompeu barreiras e que elevou o padrão da saúde pública no Estado do Rio de Janeiro. Mais do que administrar, foi preciso transformar com muito trabalho, técnica e compromisso com a vida. Hoje, o Adão é protagonista de um avanço histórico”, destacou o diretor geral do HMAPN, Dr. Thiago Resende.
Por intermédio da parceria com o governo do estado, a Prefeitura de Duque de Caxias promoveu a maior reforma da história do hospital, desde a sua fundação, há 27 anos. Hoje a população dispõe de um novo centro de imagens, de novos aparelhos de alta tecnologia, maternidade, centro cirúrgico, serviço de pronto atendimento, entre outros. Com a reforma geral finalizada, o hospital passa a contar com um total de 104 leitos de CTI, entre pediátricos e adultos. Os leitos de Enfermaria também foram ampliados, passando de 360 para 429. A prefeitura também investiu na contratação de novos profissionais especializados, aumentando a sua capacidade de atendimento aos usuários.
O Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes está localizado na Rodovia Washington Luiz, km 109, no bairro Jardim Primavera, em Duque de Caxias.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.