Prefeitura de Duque de Caxias apoia 2ª maratona - Reprodução

Prefeitura de Duque de Caxias apoia 2ª maratona Reprodução

Publicado 21/01/2026 21:33

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias apoia a realização da 2ª Maratona de Duque de Caxias, que acontece no dia 25 de janeiro de 2026, reunindo atletas profissionais e amadores em um dos maiores eventos esportivos do município. A prova tem como objetivos incentivar a prática esportiva, promover saúde e valorizar o esporte de rua na cidade.



Com largada na Praça da Figueira, a maratona contará com quatro modalidades, atendendo diferentes perfis de corredores:

•5 km – Largada às 8h, com saída da Praça da Figueira, percurso de 2,5 km até o ponto de retorno sinalizado e volta ao local de largada;

•10 km – Largada às 7h, com saída da Praça da Figueira, seguindo até a Rua 20, no Capivari, com retorno pelo mesmo trajeto;

•21 km – Largada da Praça da Figueira, com percurso até a Fazenda Paraíso, no Mirante, onde o (a) atleta recebe a medalha e encerra a prova. Após a chegada, os participantes terão transporte (transfer) para retorno à Praça da Figueira;

•42 km – Largada às 5h, com percurso iniciando na Praça da Figueira, até a Fazenda Paraíso, em Xerém, com retorno ao ponto de largada.



Todos os atletas receberão chip de cronometragem, utilizado para aferição oficial do tempo desde a largada, realizada por empresa especializada. A prova será fiscalizada pela Federação de Atletismo do Estado do Rio de Janeiro, garantindo o cumprimento de todas as exigências técnicas. Durante todo o percurso, haverá pontos de hidratação, assegurando o bem-estar dos participantes. Todos os inscritos receberão medalha de participação, e os vencedores de cada categoria serão premiados com troféus. A idade mínima para participação é de 14 anos.



As inscrições pelo sites www.ticketsports.com.br e esportecorrida.com.br já foram encerradas. Ainda há, no entanto, vagas remanescentes para as modalidades 5 km e 42 km, com inscrições sendo realizadas exclusivamente via WhatsApp (21) 97362-9872.