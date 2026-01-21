Prefeitura de Duque de Caxias apoia 2ª maratona Reprodução
Com largada na Praça da Figueira, a maratona contará com quatro modalidades, atendendo diferentes perfis de corredores:
•10 km – Largada às 7h, com saída da Praça da Figueira, seguindo até a Rua 20, no Capivari, com retorno pelo mesmo trajeto;
•21 km – Largada da Praça da Figueira, com percurso até a Fazenda Paraíso, no Mirante, onde o (a) atleta recebe a medalha e encerra a prova. Após a chegada, os participantes terão transporte (transfer) para retorno à Praça da Figueira;
•42 km – Largada às 5h, com percurso iniciando na Praça da Figueira, até a Fazenda Paraíso, em Xerém, com retorno ao ponto de largada.
Todos os atletas receberão chip de cronometragem, utilizado para aferição oficial do tempo desde a largada, realizada por empresa especializada. A prova será fiscalizada pela Federação de Atletismo do Estado do Rio de Janeiro, garantindo o cumprimento de todas as exigências técnicas. Durante todo o percurso, haverá pontos de hidratação, assegurando o bem-estar dos participantes. Todos os inscritos receberão medalha de participação, e os vencedores de cada categoria serão premiados com troféus. A idade mínima para participação é de 14 anos.
As inscrições pelo sites www.ticketsports.com.br e esportecorrida.com.br já foram encerradas. Ainda há, no entanto, vagas remanescentes para as modalidades 5 km e 42 km, com inscrições sendo realizadas exclusivamente via WhatsApp (21) 97362-9872.
