Governo do Estado avança com o Programa RJ Digital Municípios em CaxiasDivulgação

Publicado 21/01/2026 21:50

Duque de Caxias - O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Transformação Digital e do PRODERJ, segue avançando na modernização da gestão pública com a expansão do Programa RJ Digital Municípios. Nesta quarta-feira (21), Duque de Caxias passou a utilizar o Sistema Eletrônico de Informações (SEI), ferramenta que digitaliza processos administrativos e garante mais agilidade na prestação de serviços à população.

Com a utilização do SEI, documentos como ofícios, memorandos e processos administrativos passam a tramitar de forma digital, o que reduz a burocracia, gera economia e contribui para uma gestão mais eficiente, sustentável e transparente. O secretário de Estado de Transformação Digital, Feu Braga, destacou a importância da adesão do município.

“Duque de Caxias tem papel fundamental no desenvolvimento do Estado e a implantação do SEI representa um avanço importante na modernização da gestão pública. A iniciativa fortalece a integração entre Estado e municípios, amplia a eficiência administrativa e oferece mais rapidez, segurança e qualidade no atendimento ao cidadão.”

O prefeito de Duque de Caxias, Netinho Reis, ressaltou a relevância da implantação para a cidade.

“Estamos muito animados com essa mudança, porque ela melhora a vida das pessoas. Poder resolver de forma digital, de qualquer lugar, sem precisar se deslocar, traz mais praticidade e agilidade. Isso não elimina o atendimento presencial, mas facilita, e muito, o dia a dia do cidadão.”

Criado e disponibilizado gratuitamente a estados e municípios pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4), o SEI é atualmente uma das principais soluções de digitalização de processos públicos no Brasil.

Atualmente, mais de 70% das cidades fluminenses já aderiram ao Programa RJ Digital Municípios, desenvolvido em parceria com o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) e o TRF4. A iniciativa assegura mais eficiência administrativa e serviços mais acessíveis à população.