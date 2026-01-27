Fundec abre inscrições para curso gratuito de técnico de enfermagem - Divulgação

Fundec abre inscrições para curso gratuito de técnico de enfermagemDivulgação

Publicado 27/01/2026 19:06

Duque de Caxias - As inscrições para o curso gratuito de Técnico em Enfermagem da Fundação de Apoio à Escola Técnica, Ciência, Tecnologia, Esporte, Lazer, Cultura e Políticas Sociais de Duque de Caxias (Fundec) estão abertas. Trata-se da única formação técnica na área, em todo o Estado do Rio de Janeiro, ofertada gratuitamente. O prazo para se candidatar segue até o dia 30 de janeiro.



Os interessados podem-se inscrever pela internet, no endereço eletrônico: fundec.rj.gov.br. Além disso, a Fundação disponibiliza atendimento presencial em seus Centros de Ensino, Polo Social; Unidade Pilar e Tamio, para dar suporte aos candidatos que não conseguirem concluir o procedimento on-line.



A seleção será feita por meio de sorteio eletrônico, independentemente do número de inscritos. O sorteio está previsto para o dia 31 de janeiro, a partir das 12h, na sede da Fundec. Já o resultado será divulgado no site da Fundação no dia 2 de fevereiro, também a partir do meio-dia. Os candidatos inscritos no site e sorteados pelo sistema serão classificados em ordem numérica crescente.

Ao todo, serão ofertadas 120 vagas, distribuídas em quatro turmas. Para efetivar a matrícula, é obrigatório que o (a) candidato (a) tenha 18 anos completos e o Ensino Médio concluído.



Serviço:

* Inscrições: de 26/01 (a partir das 12h) a 30/01;

* Sorteio: 31/01 ( a partir das 12h);

* Divulgação do resultado: 02/02 (a partir das 12h);

* Locais onde o curso está disponível:

Polo Social (Centro) – Av. Perimetral Professor José de Souza Herdy, nº 934, bairro: Jardim Vinte e Cinco de Agosto

Unidade Pilar – Av. Governador Leonel de Moura Brizola, n° 14.640

Unidade Tamoio (Xerém) – Estrada de Xerém, nº 27.