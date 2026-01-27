Fundec abre inscrições para curso gratuito de técnico de enfermagemDivulgação
Os interessados podem-se inscrever pela internet, no endereço eletrônico: fundec.rj.gov.br. Além disso, a Fundação disponibiliza atendimento presencial em seus Centros de Ensino, Polo Social; Unidade Pilar e Tamio, para dar suporte aos candidatos que não conseguirem concluir o procedimento on-line.
A seleção será feita por meio de sorteio eletrônico, independentemente do número de inscritos. O sorteio está previsto para o dia 31 de janeiro, a partir das 12h, na sede da Fundec. Já o resultado será divulgado no site da Fundação no dia 2 de fevereiro, também a partir do meio-dia. Os candidatos inscritos no site e sorteados pelo sistema serão classificados em ordem numérica crescente.
Serviço:
* Inscrições: de 26/01 (a partir das 12h) a 30/01;
* Sorteio: 31/01 ( a partir das 12h);
* Divulgação do resultado: 02/02 (a partir das 12h);
* Locais onde o curso está disponível:
Polo Social (Centro) – Av. Perimetral Professor José de Souza Herdy, nº 934, bairro: Jardim Vinte e Cinco de Agosto
Unidade Pilar – Av. Governador Leonel de Moura Brizola, n° 14.640
Unidade Tamoio (Xerém) – Estrada de Xerém, nº 27.
