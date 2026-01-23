Teatro Raul Cortez, em Duque de Caxias - Divulgação

23/01/2026

Duque de Caxias - O Teatro Raul Cortez segue lotando seus espetáculos do início de 2026. Após o sucesso das vendas do humorista Diogo Almeida, que anunciou sessão extra de “Volta às Aulas”, o musical “Jovens Guerreiras no Teatro” esgotou as duas datas em janeiro no teatro localizado na Praça do Pacificador, em Duque de Caxias.



Com o sucesso de público, o espetáculo de kpop anunciou duas novas datas: 14 e 15 de março, ambas às 15h. ‘Jovens Guerreiras no Teatro’ é um espetáculo infantil livremente inspirado no sucesso ‘Guerreiras do Kpop’, da Netflix, e traz aos palcos belas cantoras que dominam a arte da luta. Elas batalham pela paz dançando ao estilo do gênero musical coreano k-pop e darão suas vidas, se preciso, na defesa da preservação do amor na Terra. O espetáculo traz belas coreografias, efeitos, músicas, humor, interação, aventura e promete diversão para todos os públicos.



Serviço

Onde: Teatro Municipal Raul Cortez – Praça da do Pacificador, s/n., Centro - Duque de Caxias – RJ;

Dia e hora: 14 e 15 de março, às 15 horas;

Ingressos: A partir de R$ 30;

Dia 14 de março, neste link: https://www.sympla.com.br/evento/jovens-guerreiras-no-teatro-14-03/3281636

Dia 15 de março, neste link: https://www.sympla.com.br/evento/jovens-guerreiras-no-teatro-15-03/3281641



Agenda 2026

O Teatro Raul Cortez já está com a agenda cheia neste novo ano e tem apresentações programadas, pelo menos, até maio. Um dos destaques vai para “O Brilho das Estrelas”. O espetáculo, que conta com Fernando Reski, Paula Goodarth, Dhu Moraes, Ronaldo dos Golden Boys e grande elenco, é baseado no “Vaudeville”, um movimento teatral que se popularizou na França entre o final do século 19 e início do 20.



Parte do valor da bilheteria arrecado no será doado ao Retiro dos Artistas, instituição de acolhimento a artistas idosos em situação de vulnerabilidade. O espetáculo acontece no dia 31 de janeiro, às 19h, e os ingressos custam a partir de R$ 50. Compre neste link: https://www.sympla.com.br/evento/o-brilho-das-estrelas/3226538 .



Outro destaque vai para o stand up de um dos comediantes mais famosos do Brasil: Sérgio Mallandro. O artista promete que o show não é só “glu glu, yeah yeah” e que tem histórias hilárias para contar naquele jeitinho único dele.

Xuxa, Marlene Mattos, Wagner Montes, Maradona, Jorge Benjor e Silvio Santos estão entre os famosos que o humorista tem casos para compartilhar, além da ex-mulher, Mary Mallandro, com quem mora junto até hoje. O espetáculo acontece no dia 28 de março, às 20h, e os ingressos custam a partir de R$ 50. Compre neste link: https://www.sympla.com.br/evento/sergio-mallandro-em-os-perrengues-do-mallandro/3261013



Mais um destaque fica por conta do icônico concerto à “luz de velas” “Starlight”, que leva a Caxias uma edição de clássicos de rock. A experiência imersiva, cheia de emoção e nostalgia, teve sua data alterada e agora acontece no dia 22 de maio, às 21h. O espetáculo vai celebrar as músicas que marcaram gerações em um cenário iluminado e envolvente. Os ingressos custam a partir de R$ 70. Compre neste link: https://www.sympla.com.br/evento/starlight-concert-classicos-do-rock/3226807 .



Confira a agenda completa do Teatro Municipal Raul Cortez no perfil do Linktree: https://linktr.ee/teatroraulcortez_