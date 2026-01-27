Nunes, do Flamengo, vira embaixador do esporte de Duque de Caxias - Divulgação

Publicado 27/01/2026 18:17 | Atualizado 27/01/2026 18:19

Duque de Caxias - O prefeito Netinho Reis recebeu o ex-jogador e campeão mundial pelo Flamengo, Nunes, que passa a atuar como embaixador do Esporte de Duque de Caxias. A nomeação de Nunes como embaixador do esporte, por meio da Secretaria Municipal de Esportes, integra as ações de ampliação dos núcleos esportivos e de incentivo à prática esportiva no município. De acordo com o secretário municipal de Esportes, Leandro Guimarães, Nunes fará parte do corpo técnico da secretaria, contribuindo com sua experiência profissional e vivência no esporte.

O secretário destacou que a pasta está estruturando uma equipe qualificada para fortalecer o futebol feminino e o masculino, apoiar os times de várzea, ampliar os núcleos esportivos e implantar novas escolinhas no município. Segundo ele, o objetivo é incentivar jovens e adolescentes, especialmente em um período marcado por grandes competições, como a Copa do Mundo masculina neste ano e a feminina no próximo, tornando Duque de Caxias uma referência esportiva na região.

Nunes construiu uma trajetória marcante no futebol brasileiro. Foram cinco anos nas categorias de base do Flamengo, clube onde se destacou pela disciplina, dedicação e faro de gol. Sua atuação decisiva rendeu-lhe o apelido de “Artilheiro das Decisões”. Em 1978, integrou a Seleção Brasileira que se preparava para a Copa do Mundo, mas acabou ficando fora da competição após sofrer uma contusão durante os treinamentos.



Duque de Caxias vem-se destacando na Baixada Fluminense pelos projetos esportivos voltados a crianças e a adolescentes. Em 2025, a prefeitura inaugurou novos núcleos esportivos, ampliando o acesso ao esporte como ferramenta de inclusão e de transformação social. O prefeito Netinho Reis tem ressaltado que investir em esporte é investir no futuro da juventude, oferecendo disciplina e novas oportunidades. Outro destaque da política esportiva do município é a revitalização da Vila Olímpica, que passa por reformas e melhorias estruturais. A gestão municipal tem como meta consolidar o espaço como um grande centro esportivo e de lazer, promovendo campeonatos, atividades contínuas e ações integradas que atendam à população e que fortaleçam o esporte como referência em toda a Baixada Fluminense.