Hospital do Coração de Caxias entra no mapa da alta complexidade

Publicado 27/01/2026 18:55

Duque de Caxias - O Hospital Municipal do Coração São José (HMCOR-SJ), em Duque de Caxias, referência em cardiologia de alta complexidade no Sistema Único de Saúde (SUS), realizou o Curso de Aterectomia Rotacional com tecnologia RotaPro, em parceria com a Boston Scientific, uma das maiores líderes globais em inovação em saúde cardiovascular.



Pela primeira vez realizado na Baixada Fluminense, o curso foi dividido em parte prática, realizada no Novotel Praia de Botafogo e, em parte prática, executada no próprio HMCOR-SJ. O curso marca um avanço histórico para a região e consolida Duque de Caxias como polo estratégico de excelência em cardiologia intervencionista no SUS, ampliando o acesso da população a procedimentos de alta complexidade com tecnologia de ponta.



Tradicionalmente promovido no Instituto do Coração (InCor), em São Paulo, o curso chega ao Rio de Janeiro em uma edição especial sediada no HMCOR-SJ, reunindo hemodinamicistas de reconhecida projeção e expertise nacional, em integração direta com o corpo clínico do Hospital Municipal do Coração São José, também amplamente reconhecido por sua qualificação técnica, produção assistencial e atuação de referência no SUS. Essa interação reforça o elevado padrão científico e assistencial da unidade, que se consolida não apenas como centro de atendimento, mas também como espaço de formação e disseminação de conhecimento de alto nível.

"Um momento tão importante para a saúde pública de Duque de Caxias e de toda a Baixada Fluminense. A realização do Curso de Aterectomia Rotacional, no Hospital Municipal do Coração São José, representa um marco na consolidação da nossa unidade como referência em cardiologia de alta complexidade no SUS", destaca Dr. Antônio Farias, um dos coordenadores do Serviço de Hemodinâmica do HMCOR-SJ.

A capacitação é direcionada ao tratamento das lesões coronarianas calcificadas, um “calcanhar de Aquiles” da cardiologia intervencionista moderna, e reafirma o compromisso da Prefeitura de Duque de Caxias com a qualificação permanente dos profissionais de saúde, a incorporação responsável de tecnologias inovadoras e a excelência no cuidado oferecido pela rede pública.



A realização do curso, no Hospital Municipal do Coração São José, fortalece o papel estratégico da unidade como Centro de Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista do SUS, promovendo inovação, educação médica continuada e impacto direto na qualidade assistencial prestada à população. Com ações estruturantes como esta, Duque de Caxias avança na consolidação de uma rede pública de saúde moderna, resolutiva e alinhada às melhores práticas nacionais e internacionais, colocando o paciente no centro do cuidado, e a tecnologia a serviço da vida.



“Trazer um curso deste nível para Duque de Caxias é a prova concreta de que o SUS do município está preparado para oferecer medicina de alta complexidade, com excelência técnica, inovação e compromisso real com o cuidado ao paciente. Contamos com um corpo clínico altamente qualificado, reconhecido e capaz de operar e de difundir as tecnologias mais avançadas da cardiologia moderna”, declarou Dr. Valério Fuks Diretor Geral do Hospital Municipal do Coração São José.



O Hospital Municipal do Coração São José (HMCOR) está localizado na Rua Nobre de Lacerda – Vila Flávia - Primeiro Distrito – DC.