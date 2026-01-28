Projeto Artemísia certifica 500 mulheres em diversas áreas - Divulgação

Publicado 28/01/2026 21:58

Duque de Caxias - O projeto ARTEMÍSIA - Escola de Mulheres e Bioeconomia certificou 500 mulheres que passaram por capacitação em produção de saboaria natural e empreendedorismo sustentável. O projeto é realizado pelo Instituto BR e Sebrae-RJ, numa iniciativa conjunta com a Universidade Federal Fluminense (UFF) e o Movimento Cidade no Feminino.



Mulheres de Duque de Caxias participaram da ação formativa que teve seu encerramento no teatro da Universidade Federal Fluminense (UFF), em Niteroi. Elas aprenderam sobre identidade, bioeconomia, empreendedorismo, comunicação, finanças e autocuidado, sempre a partir de uma perspectiva interseccional e inclusiva.



Vinícius Wu, produtor do Instituto BR, reforçou que a parceria entre os entes envolvidos no projeto fez com que o Artemísia fosse um sucesso e que ele pode se tornar referência nacional, como é o caso do Prospera, outro projeto do Instituto BR que abrange 12 estados no Brasil.



“Hoje é um dia de muita felicidade porque estamos entregando resultados e queremos avançar ainda mais, levando esse projeto Brasil afora, assim como o Prospera. Esse projeto tem tudo para se tornar uma referência nacional, e isso só é possível graças à parceria com o Sebrae-RJ, Movimento Cidade no Feminino e Universidade Federal Fluminense”, agradeceu o produtor.



Ele ainda afirmou que o projeto terá continuidade e o próximo passo já está sendo pensado pelos parceiros, principalmente pelo Instituto BR e pelo Sebrae-RJ, que é a comercialização dos produtos desenvolvidos durante a ação formativa, que são os sabonetes e cosméticos naturais.

Robson Carneiro, presidente do Conselho Deliberativo Estadual do Sebrae-RJ[a], durante sua fala, ressaltou a importância do trabalho executado pelos parceiros do projeto e, emocionado, disse que se sente orgulhoso e honrado em fazer parte dessa ação formativa.



“Honrado. Muito honrado de ter sido convidado para participar desse projeto e foi um sucesso. A formatura dessas 500 profissionais é a prova concreta do sucesso dessa parceria e quero parabenizar a todas que participaram dessa ação”, celebra o presidente do Conselho do Sebrae-RJ que ainda revelou que, no próximo ano, as formandas continuarão no processo, mas, desta vez, recebendo lições de mercado.



A iniciativa está alinhada com a proposta da Organização das Nações Unidas (ONU) de reconhecer e fomentar projetos de promoção da sustentabilidade como Soluções Baseadas na Natureza (SBN) - práticas que conciliam o fortalecimento de comunidades com a conservação dos ecossistemas e o enfrentamento das mudanças climáticas.



Leila Araújo, Coordenadora do Projeto Artemísia, explica ainda que após a qualificação, o projeto entra na fase de mentoria de negócios, fomento ao associativismo e estratégias de acesso ao mercado, prospectando a marca Artemisia Biocosmética para gerar renda digna e mobilidade social.



“Nosso propósito prevê a cooperação entre mulheres de diferentes perfis, da floresta, que são extrativistas e fornecem a matéria prima usada por Artemisia; da periferia urbana, que produzem a saboaria e a cosmética natural, e mulheres de classe média, que consomem com responsabilidade socioambiental. Nossa visão é ser uma marca importante de saboaria e cosmética natural, produzida por mulheres da periferia”, pontua Leila.



Vinicius Wu finaliza dizendo que é preciso valorizar ainda mais as mulheres por serem a mola propulsora dos empreendimentos favelados e periféricos no Brasil como um todo.





