Prefeitura de Caxias realiza campanha de combate à hanseníase - Divulgação

Prefeitura de Caxias realiza campanha de combate à hanseníaseDivulgação

Publicado 28/01/2026 21:42

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, está promovendo, ao longo do mês de janeiro, a Campanha de Combate à Hanseníase, em alusão ao Dia Nacional de Combate à Hanseníase, celebrado no último domingo do mês. Em 2026, a iniciativa traz como tema “Janeiro a Janeiro: vencer a Hanseníase é cuidar do Brasil o ano inteiro”, com foco na conscientização, prevenção e enfrentamento da doença no município.

As ações são desenvolvidas pelo Departamento de Vigilância em Saúde, em conjunto com o Programa Municipal de Hanseníase, e acontecem em unidades de saúde da cidade. Entre as atividades, estão o exame de pele para avaliação de manchas e de lesões, visando ao rastreamento e ao tratamento oportuno da doença, além de palestras educativas e distribuição de material informativo à população. O início da campanha foi no dia 13 de janeiro na Clínica da Família Jardim Gramacho.

Nessa segunda-feira, 26 de janeiro, aconteceram atividades da Campanha na UBS Antônio Granja no Parque Fluminense e UPH Xerém, contemplando pacientes e usuários das unidades de saúde. Segundo a coordenadora do Programa de Hanseníase da SMSDC, Telma Rocha, os casos da doença reduziram significativamente no município, mas a atenção e a informação continuam sendo fundamentais.

“A hanseníase é uma doença milenar, mas graças aos estudos e ao uso de antibióticos, o Brasil conseguiu reduzir drasticamente os números, e, em Duque de Caxias, não é diferente. Porém a doença ainda existe, não está erradicada, e a conscientização é essencial. O diagnóstico precoce ajuda a evitar a evolução para formas mais graves.”



A dermatologista Rebeca Fernandes de Oliveira Mialski também destacou a importância da informação e do acesso ao tratamento adequado.

“A hanseníase ainda persiste por conta da desinformação. Ela causa dor e pode deixar sequelas, principalmente nos nervos, gerando dores crônicas. Muitas pessoas demoram a procurar um médico. Com equipes capacitadas, o diagnóstico é feito com facilidade, por isso é fundamental que o paciente procure uma unidade de saúde”.

Moradora de Xerém, Luzia da Silva participou de uma das palestras de conscientização e falou sobre o esclarecimento.

“Eu sabia que a doença existia, mas não imaginava que poderia estar com ela.Também não sabia que o tratamento era oferecido na unidade de saúde. Depois da palestra, fiquei mais atenta às manchas no meu corpo e, na quarta-feira, vou vir à consulta".

Onde Tratar a Hanseníase



O município de Duque de Caxias disponibiliza o tratamento ebo acompanhamento da doença nas seis Unidades Pré-Hospitalares (UPHs), Centro Municipal de Saúde (CMSDC), UBS Antônio Granja, Hospital Municipal Duque e nas unidades de Estratégia de Saúde da Família (ESFs). O tratamento dura, em média, de seis meses a um ano, e os medicamentos são seguros e eficazes. Ainda no início do tratamento, a doença deixa de ser transmitida.



Confira os locais, dias e horários das próximas ações da campanha Janeiro Roxo, de combate e prevenção da Hanseníase em Duque de Caxias:



• 29/01, das 09h às 12h - UPH Pilar: Rua Carlos Alvear, s/n – Pilar;

• 29/01, das 09h30 às 12h - UPH Imbariê: Rua Santa Catarina, s/n – Imbariê;

• 02/02, das 09h30 às 12h – UPH Parque Equitativa: Av. Automóvel Clube - Parque Equitativa;

• 03/02, das 09h às 11h - UPH Saracuruna: Av. Presidente Roosevelt, s/n - Parque Uruguaiana;

• 03/02, das 09h às 12h - UPH Campos Elíseos: Av. Actura, n. 333 – Campos Elíseos;

• 03/02, das 09h às 12h - Centro Municipal de Saúde de Duque de Caxias (CMSDC): Rua General Gurjão, s/n - Centro;

• 04/02, das 09h às 12h – Hospital Municipal Duque (Policlínica): Av. Dr. Manoel Lucas, s/n - Parque Senhor do Bonfim