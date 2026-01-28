Fundec abre 600 vagas do programa Mulheres Mil com bolsa-auxílio - Reprodução

Publicado 28/01/2026 21:38

Duque de Caxias - A partir dessa segunda-feira (26), estão abertas as inscrições para o Programa Baixada Mulheres Mil, iniciativa que pretende ampliar a inclusão social e econômica de mulheres em situação de vulnerabilidade na Baixada Fluminense. O prazo para participar segue até o dia 11 de fevereiro.

Ao todo, o programa oferece 600 vagas e tem como objetivo promover a igualdade social e econômica, além de estimular a autonomia financeira das participantes por meio da qualificação profissional. As inscrições podem ser feitas pela internet, no site fundec.rj.gov.br, ou presencialmente nos Centros de Ensino da Fundação de Apoio à Escola Técnica, Ciência, Tecnologia, Esporte, Lazer, Cultura e Políticas Sociais de Duque de Caxias (Fundec), que prestarão suporte às candidatas que tiverem dificuldade para concluir o cadastro on-line.

O processo seletivo será realizado por sorteio eletrônico, independentemente do número de candidatas inscritas, desde que atendidos os critérios estabelecidos no edital. O sorteio está marcado para o dia 12 de fevereiro, a partir das 12h, e será realizado na sede da Fundec. As candidatas sorteadas serão classificadas em ordem numérica crescente. O resultado será divulgado no dia 13 de fevereiro, também no portal da instituição.

De acordo com o edital, a Fundec irá ofertar cursos de qualificação profissional em áreas como cuidador de idosos, assistente de logística e camareira em meios de hospedagem, entre outras opções voltadas à inserção no mercado de trabalho. O programa prevê ainda o pagamento de uma bolsa-auxílio mensal de R$ 100,00 às alunas matriculadas, condicionada à frequência mínima de 95% de aproveitamento nas aulas.