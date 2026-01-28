Fundec abre 600 vagas do programa Mulheres Mil com bolsa-auxílioReprodução
Fundec abre 600 vagas do programa Mulheres Mil com bolsa-auxílio
Prazo para participar segue até o dia 11 de fevereiro
Feira Nacional do Podrão neste fim de semana em Duque de Caxias
Evento gastronômico do Rio acontecerá em praça revitalizada
Caxias Water Planet atrai mais de 30 mil foliões pelas ruas da cidade
Bloco saiu da Central do Brasil
Fundec abre inscrições para curso gratuito de técnico de enfermagem
Prazo para se candidatar segue até o dia 30 de janeiro
Hospital do Coração de Caxias entra no mapa da alta complexidade
Unidade realizou Curso de Aterectomia Rotacional com tecnologia RotaPro, em parceria com a Boston Scientific
Nunes, do Flamengo, vira embaixador do esporte de Duque de Caxias
Ex-jogador fará parte do corpo técnico da secretaria
