Caxias Shopping - Divulgação

Caxias ShoppingDivulgação

Publicado 02/02/2026 19:10

Duque de Caxias - O Caxias Shopping, administrado pela Allos, recebe uma edição especial do Feirão de Automóveis, reunindo mais de 300 modelos em exposição, com condições exclusivas para quem deseja adquirir um veículo. O evento acontece de 6 a 8 de fevereiro (sexta a domingo), no estacionamento do shopping, das 9h às 20h.



Durante os três dias de feirão, o público contará com taxas imperdíveis, cupom de desconto e a possibilidade de pagar a primeira parcela somente em 60 dias. A ação conta com o apoio do Banco BV, oferecendo ainda mais segurança e credibilidade ao evento.



Ao receber o feirão, o Caxias Shopping reforça seu posicionamento como polo regional de compras e serviços, proporcionando experiências completas ao público e conectando consumidores a oportunidades especiais em um ambiente confortável, seguro e de fácil acesso.



Com ampla diversidade de marcas, categorias e faixas de preço, o evento atende diferentes perfis e necessidades, reunindo opções para quem busca economia, mobilidade e condições diferenciadas de pagamento.



SERVIÇO – Feirão de Automóveis no Caxias Shopping

Dias: 6, 7 e 8 de fevereiro (sexta a domingo)

Horário: das 9h às 20h

Local: Estacionamento do Caxias Shopping