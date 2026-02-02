Caxias ShoppingDivulgação
Durante os três dias de feirão, o público contará com taxas imperdíveis, cupom de desconto e a possibilidade de pagar a primeira parcela somente em 60 dias. A ação conta com o apoio do Banco BV, oferecendo ainda mais segurança e credibilidade ao evento.
Ao receber o feirão, o Caxias Shopping reforça seu posicionamento como polo regional de compras e serviços, proporcionando experiências completas ao público e conectando consumidores a oportunidades especiais em um ambiente confortável, seguro e de fácil acesso.
Com ampla diversidade de marcas, categorias e faixas de preço, o evento atende diferentes perfis e necessidades, reunindo opções para quem busca economia, mobilidade e condições diferenciadas de pagamento.
SERVIÇO – Feirão de Automóveis no Caxias Shopping
Dias: 6, 7 e 8 de fevereiro (sexta a domingo)
Horário: das 9h às 20h
Local: Estacionamento do Caxias Shopping
