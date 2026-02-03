Enel Rio promove ação de consumo conscienteDivulgação
Enel Rio promove ação de consumo consciente em Caxias
Concessionária também irá promover a troca de lâmpadas por modelos LED
Duque de Caxias - Nesta semana, a Enel Rio promove ações de sustentabilidade nas cidades de Duque de Caxias. Entre hoje (3) e quinta-feira (5), a distribuidora vai realizar palestras e atividades com dicas de consumo consciente de energia elétrica, além da troca de lâmpadas incandescentes ou fluorescentes por modelos LED (confira datas, locais e horários abaixo).
Troca de lâmpadas
Amanhã (quarta-feira, 4) e na quinta-feira (5), os clientes de Duque de Caxias poderão realizar a troca de até cinco lâmpadas incandescentes ou fluorescentes por outras de tecnologia LED, que são até 80% mais econômicas e com durabilidade 10 vezes superior. Para participar, basta levar um documento com foto, a última conta de energia paga e as lâmpadas usadas para troca ao estande da concessionária. Serão disponibilizadas até cinco lâmpadas de LED por unidade consumidora.
Serviço:
Estande Enel Compartilha Consumo Consciente
Troca de Lâmpadas
Duque de Caxias
Data: quinta-feira (5)
Endereço: Escritório Comunitário de Campos Elíseos – Avenida São Paulo, 220, Parque Império
Horários: 9 às 12h e 13h às 16h
Duque de Caxias
Enel Rio promove ação de consumo consciente em Caxias
Concessionária também irá promover a troca de lâmpadas por modelos LED
Duque de Caxias
Prefeitura de Caxias inaugura academia moderna na Vila Olímpica
Academia foi projetada para atender tanto iniciantes quanto atletas, de forma totalmente gratuita
Duque de Caxias
Prefeitura de Caxias entrega reforma da Praça Humaitá
Área de lazer ganhou Módulo de Segurança Integrado e outras melhorias
Duque de Caxias
Teatro Raul Cortez fecha janeiro com mais de 2.200 espectadores
Confira programação do espaço
Duque de Caxias
Fundec abre 600 vagas para mulheres em situação de vulnerabilidade
Cursos são gratuitos
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.