Enel Rio promove ação de consumo conscienteDivulgação

Publicado 03/02/2026 22:04

Duque de Caxias - Nesta semana, a Enel Rio promove ações de sustentabilidade nas cidades de Duque de Caxias. Entre hoje (3) e quinta-feira (5), a distribuidora vai realizar palestras e atividades com dicas de consumo consciente de energia elétrica, além da troca de lâmpadas incandescentes ou fluorescentes por modelos LED (confira datas, locais e horários abaixo).

Troca de lâmpadas

Amanhã (quarta-feira, 4) e na quinta-feira (5), os clientes de Duque de Caxias poderão realizar a troca de até cinco lâmpadas incandescentes ou fluorescentes por outras de tecnologia LED, que são até 80% mais econômicas e com durabilidade 10 vezes superior. Para participar, basta levar um documento com foto, a última conta de energia paga e as lâmpadas usadas para troca ao estande da concessionária. Serão disponibilizadas até cinco lâmpadas de LED por unidade consumidora.

Serviço:

Estande Enel Compartilha Consumo Consciente

Troca de Lâmpadas

Duque de Caxias

Data: quinta-feira (5)

Endereço: Escritório Comunitário de Campos Elíseos – Avenida São Paulo, 220, Parque Império

Horários: 9 às 12h e 13h às 16h