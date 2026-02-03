Prefeitura de Caxias entrega reforma da Praça Humaitá - Divulgação

Publicado 03/02/2026 21:38

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias, em parceria com o governo do estado, segue ampliando os espaços públicos de lazer, esporte e convivência no município. Desta vez, a população do primeiro distrito passou a contar com a nova Praça Humaitá, um ambiente moderno, seguro e pensado para todas as idades. O espaço recebeu street park, academia da longevidade, playground inclusivo, área de contemplação com pergolado e bancos em madeira, meia quadra de basquete e quadra de grama sintética. A praça também ganhou um letreiro instagramável com a frase “Eu amo Duque de Caxias” e iluminação em LED.

A segurança da região foi reforçada com a implantação de um Módulo de Segurança Integrado e uma torre de monitoramento do programa Smart Duque. A torre conta com seis câmeras de alta tecnologia, sendo quatro de reconhecimento facial, uma de leitura de placas veiculares (LPR) e uma câmera PTZ com visão 360 graus, que permite rotação, inclinação e zoom em tempo real.

Moradora da região, Dona Luzia da Silva levou os netos para aproveitar o novo espaço.

“Ficou muito bonito. Moro aqui perto, e nossas crianças precisavam de um lugar assim para brincar. Nota 10 para a prefeitura”, destacou.



A cerimônia de inauguração também contou com o evento gastronômico Feira Nacional do Podrão, e o prefeito Netinho Reis destacou a importância do investimento em espaços públicos de qualidade e no incentivo ao esporte.

“Estamos entregando equipamentos públicos dignos, que levam alegria e qualidade de vida para a nossa população. Duque de Caxias tem um povo guerreiro e merece o que há de melhor e mais moderno”, afirmou o prefeito.



Netinho Reis ressaltou ainda o papel do esporte como ferramenta de inclusão e de desenvolvimento social.

"Esta praça é um convite para que crianças e jovens pratiquem esporte, convivam e tenham oportunidades por meio dessas atividades”, completou.



O prefeito também mencionou a visita da influenciadora e rainha de bateria da Grande Rio, Virgínia Fonseca.

“Ela percorre o mundo e destacou que esta praça está entre as melhores que já viu. Fiz questão de mostrar nossa arborização, o Smart Duque, o módulo integrado e toda esta estrutura que agora está à disposição dos duque- caxienses”, concluiu.