Prefeitura de Caxias inaugura academia moderna na Vila Olímpica - Divulgação

Publicado 03/02/2026 21:56

Duque de Caxias - A Prefeitura inaugurou, por meio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, a nova academia da Vila Olímpica. O espaço recebeu equipamentos modernos e conta com dez aparelhos de tecnologia avançada, que permitem a prática de musculação ao ar livre sem a utilização de pesos manuais. Os equipamentos, de fabricação exclusiva da Aço Gym, possuem sistema de carga ajustável por deslizamento, garantindo treinos mais rápidos, seguros e acessíveis. A academia foi projetada para atender tanto iniciantes quanto atletas, de forma totalmente gratuita. Os usuários contam com a orientação de um profissional de segunda a sexta-feira e também podem utilizar o QR Code disponível nos aparelhos para identificar não só cada equipamento como também os exercícios que podem ser realizados.

A Vila Olímpica, localizada no Jardim 25 de Agosto, é considerada o maior complexo esportivo da Baixada Fluminense, dispondo de campo de futebol com grama sintética, arquibancadas, vestiários, pista de corrida, quadra poliesportiva coberta, pista de atletismo, áreas de salto, quadras de tênis, futsal, voleibol e beach tennis. O espaço também possui área inclusiva e sensorial, voltada especialmente para crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA), além de espaços de convivência para os frequentadores.



Durante a inauguração, o prefeito Netinho Reis destacou o caráter inclusivo do equipamento. Segundo ele, a academia e toda a Vila Olímpica são destinadas à população, sem qualquer tipo de cobrança para utilização. O prefeito ressaltou o orgulho em entregar um espaço moderno, seguro e com sistema de carga diferenciado para desenvolvimento do trabalho dos profissionais e dos alunos. O complexo conta com monitoramento por câmeras e com apoio da Polícia Municipal no entorno. Entre os próximos investimentos previstos, o prefeito destacou a instalação de uma cobertura com projeto arquitetônico para as quadras e a academia, além da implantação de uma piscina olímpica, ampliando as opções para a prática de esportes aquáticos.