Projeto de inclusão digital se expande em Duque de CaxiasDivulgação

Publicado 04/02/2026 19:58

Duque de Caxias - A Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos de Duque de Caxias amplia o Projeto Inclusão Digital Sênior, iniciativa voltada à promoção da autonomia, da cidadania e da participação social da população idosa. Após os resultados positivos do projeto-piloto, a ação passa a atender novos territórios do município.

O projeto oferece aulas práticas e acessíveis, especialmente adaptadas para o uso de smartphones, com o objetivo de reduzir a exclusão digital e facilitar o acesso da população idosa aos serviços públicos, à informação e às redes de convivência social.

A experiência piloto foi realizada no Centro de Convivência do Idoso Waldir de Souza Moreira Filho, no Complexo de Assistência Social, no bairro Centenário, onde mais de 40 idosos foram capacitados. Diante do êxito da iniciativa, o projeto será expandido para quatro unidades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS): Gramacho, Pilar, Maria José e Beira Mar.

Os usuários dos CRAS que receberão as novas turmas terão prioridade nas inscrições. No entanto, interessados também poderão se inscrever por meio de QR Code, que direcionará o cadastro para os CRAS participantes. A capacitação terá início na última semana de fevereiro, com a formação das turmas prevista para o mês de março.



O Projeto Inclusão Digital Sênior reafirma a importância da tecnologia como ferramenta de inclusão social, promovendo mais independência, cidadania e qualidade de vida para a população idosa de Duque de Caxias.