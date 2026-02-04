Feira Nacional do Podrão movimenta 20 mil pessoas em Caxias - Divulgação

Publicado 04/02/2026 19:54

Duque de Caxias - A Praça Humaitá, no bairro Jardim 25 de Agosto, em Duque de Caxias, recebeu cerca de 20 mil pessoas durante a realização da Feira Nacional do Podrão. Os dados foram apresentados pela idealizadora do evento, Suzanne Malta, que ainda contabilizou 3 mil lanches vendidos na Feira, conhecida por reunir os maiores ícones da gastronomia de rua.



O evento gastronômico ocorreu, em concomitância, com a reinauguração da Praça Humaitá. O local passou por revitalização, ganhando nova quadra de basquete, pista de skate, campo de futebol, jogos, brinquedos inclusivos e um letreiro com a frase “Eu Amo Duque de Caxias”.

A cerimônia de reabertura da Praça foi acompanhada pelo prefeito Netinho Reis; pela vice-prefeita Aline do Aureo; pelo ex-prefeito Washington Reis; pelos deputados estadual e federal, Rosenverg e Gutemberg Reis; pelo secretário de Cultura e Turismo, Aroldo Brito; e por demais autoridades municipais.



Além dos clássicos já conhecidos pelo grande público, como a famosa "Batata de Marechal Hermes", o "Hambúrguer de Três Quilos", o "Cachorro-Quente de 120 centímetros" e a "Coxinha de Dois Quilos", o evento ainda contou com programação musical repleta de sucessos do samba, do pagode e da MPB.

A realização da Feira Nacional do Podrão recebeu apoio da Prefeitura de Duque de Caxias, em parceria com a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (SMCT/DC) e outros órgãos municipais.