Câmara de Duque de Caxias - Art Vídeo/Victor Hugo/Divulgação

Câmara de Duque de CaxiasArt Vídeo/Victor Hugo/Divulgação

Publicado 04/02/2026 20:15

Duque de Caxias - A Câmara de Duque de Caxias retomou as suas sessões plenárias, após período de recesso parlamentar. A pedido do presidente Claudio Thomaz (PRD), a vereadora Delza de Oliveira (MDB), secretariando os trabalhos da Mesa Diretora, fez a leitura de projetos, indicações e requerimentos. Em seguida, os vereadores se manifestaram na tribuna.



Dr. Maurício (PRD) chamou a atenção para duas pautas importantes que devem ser amplamente discutidas no Legislativo e apoiadas pelo Executivo: a saúde mental e as doenças raras.

“A saúde mental atravessa silenciosamente os lares, os ambientes de trabalho, as escolas, os serviços públicos e também esta Casa legislativa. Em 2025, o Brasil registrou mais de 500 mil afastamentos do trabalho por transtornos mentais, o maior número da última década”, disse ele, apontando que a maioria das pessoas afastadas são mulheres. “Isso revela uma sobrecarga histórica, emocional e social que não pode ser mais naturalizada”.



Diante dos dados apresentados, o vereador comentou sobre a norma regulamentadora NR1 que entra em vigor em maio deste ano e que representará uma mudança estrutural na forma como o Brasil passará a tratar a saúde mental no trabalho. Ele também já apresentou projetos de lei referentes à implantação da norma no serviço público municipal.



Em relação às doenças raras, Dr. Maurício, pai atípico, salientou que o último dia de fevereiro é Dia Mundial das Doenças Raras.

“Não se trata de celebração, trata-se de informação, visibilidade e responsabilidade pública. Quando falamos de doenças raras, falamos antes de tudo em diagnóstico”. Segundo o vereador, estimativas apontam que cerca de 13% da população convivem com algum tipo de síndrome ou condição rara. “Isso nos mostra que raras não são as pessoas, raros são os acessos aos diagnósticos corretos e no tempo adequado”.



Os vereadores Junior Uios e Anderson Lopes, ambos do MDB, reiteraram a necessidade de mais debates sobre os temas, assim como de proposições focando na garantia dos direitos e no acesso à saúde e a especialistas.



Compromisso com a população



O vereador Michel Reis (SD) falou da sua expectativa com os trabalhos para 2026. “Voltar a este plenário em 2026 é marcar um ano inteiro de mandato, de aprendizado constante, de lutas ativas nos bairros e, acima de tudo, de compromisso com cada duquecaxiense que confia no nosso trabalho”.



Michel reiterou que o ano será de debates intensos, embates necessários, mas também, de muitas conquistas a serem alcançadas com diálogo e trabalho sério. “Seguimos firmes com equilíbrio, respeito institucional e foco nos resultados. Nosso mandato se constrói ouvindo as famílias, conversando com os moradores e transformando demandas em ações concretas”, disse ele.



A defesa da igualdade racial e dos direitos humanos também foi citada por Michel Reis que reiterou seu compromisso com a justiça social e a dignidade.



Palavra do presidente



Em seu discurso, o presidente Claudio Thomaz destacou que 2026 é um ano especial, pois, em outubro, haverá eleições, o que representa um momento em que os debates se aprofundam e as diferenças de opiniões ficam mais evidentes, o que fortalecem ainda mais a democracia.



Thomaz ressaltou ser fundamental o respeito.

“Ele deve sempre prevalecer. Divergir não é ofender, discordar não é desqualificar. Podemos, sim, defender nossas convicções com firmeza, mas, sempre com responsabilidade, ética e civilidade”.



O presidente da Câmara foi enfático ao citar que a população de Duque de Caxias espera que os vereadores sejam exemplos e tenham maturidade política e compromisso com interesse público.

“Que esse plenário seja, este ano, palco de muitos debates, duros, quando necessários, mas nunca de ataques pessoais. Que as diferenças sirvam para enriquecer as decisões e não dividir ainda mais a sociedade”.