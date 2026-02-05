Duque de Caxias - Duque de Caxias vai receber a Orquestra Popular Céu na Terra, no dia 12 de fevereiro, às 18h, no palco aberto do Teatro Raul Cortez, na Praça do Pacificador, com a participação da Pimpolhos da Grande Rio.
O grupo, que já passou por Niterói e Tijuca, vai apresentar o espetáculo, que mistura ritmos e estilos musicais do Rio de Janeiro e do Brasil, em celebração a maior festa popular do país, o carnaval.
Fundada em Santa Teresa, a Orquestra nasceu do Bloco Carnavalesco Céu na Terra e é formado por 11 músicos, entre eles cantores, percussionista e instrumentista de sopro e corda. No repertório, constam canções de grandes nomes da Música Popular Brasileira, como Jards Macalé, Nelson Sargento, Teresa Cristina, Pedro Luis e Tom Zé. A apresentação é gratuita.
Serviços: Orquestra Popular Céu na Terra; Data: 12 de fevereiro (quinta-feira); Horário: 18h; Local: Palco aberto do Teatro Raul Cortez - Praça do Pacificador, no Centro, em Duque de Caxias - RJ; Entrada Gratuita.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.