Caxias Shopping - Divulgação

Publicado 05/02/2026 18:56

Duque de Caxias - O Caxias Shopping entra no clima da folia com uma programação especial e gratuita de Carnaval voltada para toda a família. Nos dias 14 e 15 de fevereiro, das 15h às 18h, o empreendimento realiza o Bailinho de Carnaval, na Praça de Eventos, com atrações que prometem animar crianças e adultos.

Durante os dois dias, o público poderá aproveitar uma agenda recheada de atividades, com música ao vivo, bandinha de carnaval, recreação infantil e desfile de fantasias, incentivando a criatividade e a participação dos pequenos foliões. Crianças e adultos são convidados a comparecer fantasiados, deixando a festa ainda mais colorida e animada. A programação inclui ainda um animado cortejo carnavalesco pelos corredores do shopping, levando o clima festivo para diferentes áreas do empreendimento.

A iniciativa reforça o compromisso do Caxias Shopping em oferecer experiências de lazer acessíveis e de qualidade, criando um ambiente seguro e acolhedor para que as famílias possam celebrar o Carnaval com diversão e tranquilidade.

O Bailinho de Carnaval é gratuito e aberto ao público.

