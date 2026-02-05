Samu de Duque de Caxias promove capacitação sobre emergências clínicasDivulgação
Samu de Duque de Caxias promove capacitação sobre emergências clínicas
Atividade foi voltada para profissionais da área
Orquestra Céu na Terra se apresenta de graça em Duque de Caxias
Espetáculo mistura ritmos e estilos musicais do Rio de Janeiro e do Brasil
Alunos voltam às aulas na rede municipal de Caxias nesta segunda
Município tem cerca de 80 mil estudantes
Doenças raras e saúde mental são destaques na Câmara de Caxias
Na primeira sessão plenária do ano, os vereadores alertaram para a importância das discussões de temas relevantes e a busca por políticas públicas eficientes
Caxias reforça campanha de combate ao assédio feminino no Carnaval
Abordagens vão acontecer em bairros da cidade
Projeto de inclusão digital se expande em Duque de Caxias
Iniciativa oferece aulas práticas e acessíveis, especialmente adaptadas para o uso de smartphones
