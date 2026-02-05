Samu de Duque de Caxias promove capacitação sobre emergências clínicas - Divulgação

Publicado 05/02/2026 18:48

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias, por meio do Núcleo de Educação em Urgência (NEUR) do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192), realizou, no dia 4 de fevereiro, curso de capacitação com o tema “Do Reconhecimento Precoce ao Manejo Inicial das Emergências Clínicas Tempo-Dependentes: IAM, AVE e EAP”. A atividade foi direcionada aos profissionais das Unidades Móveis do município (SAMU e TIH).

A capacitação foi realizada na sala do NEUR/SAMU 192 e teve como objetivos atualizar e qualificar os profissionais, com foco no reconhecimento precoce e no manejo inicial adequado das emergências clínicas tempo-dependentes, fundamentais para a redução da morbimortalidade e para a melhoria da assistência prestada à população.

O NEUR/SAMU 192 é coordenado pela enfermeira Claudia Fidelis Basilio e conta com os instrutores enfermeiro Daniel Laprovita e do técnico de enfermagem Carlos Henrique Moreira Machado, atuando na educação permanente e no fortalecimento dos protocolos assistenciais do serviço.

Durante o curso, foram abordados os protocolos de atendimento ao Infarto Agudo do Miocárdio (IAM), Acidente Vascular Encefálico (AVE) e Edema Agudo de Pulmão (EAP), com ênfase na identificação precoce, na tomada de decisão e nas condutas iniciais.

A capacitação foi ministrada pelo médico intervencionista do SAMU, Dr. Natan David de Guzmán; com apoio dos diretores Rafael da Fonte e Leandro Lima; do diretor-técnico Dr. Rafael Baruzzi; e da coordenadora de enfermagem Anne Marcelle Dore.

O SAMU 192 integra a rede de urgência e emergência do município e tem como finalidade assegurar atendimento pré-hospitalar rápido e eficiente à população de Duque de Caxias.