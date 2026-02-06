Janeiro Branco é marcado por inúmeras ações em Duque de CaxiasDivulgação
As ações do Janeiro Branco, desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Saúde de Duque de Caxias, por intermédio do Departamento de Atenção à Saúde Mental, aconteceram em diversas unidades do município, entre elas, no Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes (HMAPN); UPH Imbariê; Hospital Municipal Dr. Moacyr Rodrigues do Carmo (HMMRC); CAPS Imbariê; UPH Parque Equitativa; CAPS IJ; CAPS AD Renato Russo (Álcool e outras Drogas); e Hospital Infantil Padre Guilherme.
Na unidade do CAPS AD Xerém (Álcool e outras Drogas), a ação aconteceu no dia 28/01, com a realização de atividades internas na unidade e com encerramento na Praça da Mantiqueira, em Xerém, de forma a promover uma abordagem direta à população, com escuta, orientação e diálogo. Esse momento possibilitou reflexões importantes sobre a saúde mental, o autocuidado, o acolhimento e a necessidade de falar sobre sentimentos, emoções e sofrimentos psíquicos, rompendo estigmas e aproximando o cuidado da comunidade.
Para o diretor técnico da unidade CAPS AD Xerém, Paulo Patrocínio:
O evento reafirma a importância de iniciativas que aproximam os serviços de saúde da população, fortalecendo vínculos e ampliando o acesso à informação e ao cuidado.
É importante ressaltar que, durante todos os meses do ano, a rede pública de saúde municipal dispõe de espaços de acolhimento, com demanda livre e/ou por encaminhamento. Esses espaços contam com equipes multiprofissionais, compostas por médicos, psicólogos, assistentes sociais, enfermeiros, terapeutas ocupacionais, entre outros.
