Janeiro Branco é marcado por inúmeras ações em Duque de CaxiasDivulgação

Duque de Caxias - O primeiro mês do ano foi marcado por ações significativas em alusão à campanha Janeiro Branco, que nos convida a refletir sobre a importância do cuidado com a saúde mental, como parte essencial do planejamento da vida e do ano que se inicia. No CAPS AD Xerém, localizado no Quarto Distrito de Duque de Caxias, as atividades foram realizadas ao longo de todo o mês, de forma contínua e comprometida, fortalecendo o cuidado dentro e fora do serviço, reafirmando a independência, a potência e o protagonismo do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) no território.



As ações do Janeiro Branco, desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Saúde de Duque de Caxias, por intermédio do Departamento de Atenção à Saúde Mental, aconteceram em diversas unidades do município, entre elas, no Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes (HMAPN); UPH Imbariê; Hospital Municipal Dr. Moacyr Rodrigues do Carmo (HMMRC); CAPS Imbariê; UPH Parque Equitativa; CAPS IJ; CAPS AD Renato Russo (Álcool e outras Drogas); e Hospital Infantil Padre Guilherme.



Na unidade do CAPS AD Xerém (Álcool e outras Drogas), a ação aconteceu no dia 28/01, com a realização de atividades internas na unidade e com encerramento na Praça da Mantiqueira, em Xerém, de forma a promover uma abordagem direta à população, com escuta, orientação e diálogo. Esse momento possibilitou reflexões importantes sobre a saúde mental, o autocuidado, o acolhimento e a necessidade de falar sobre sentimentos, emoções e sofrimentos psíquicos, rompendo estigmas e aproximando o cuidado da comunidade.



Para o diretor técnico da unidade CAPS AD Xerém, Paulo Patrocínio:

“As ações como o Janeiro Branco reforçam que a saúde mental precisa estar no centro do planejamento anual das pessoas e das políticas públicas, pois cuidar da mente é cuidar da vida como um todo”.



O evento reafirma a importância de iniciativas que aproximam os serviços de saúde da população, fortalecendo vínculos e ampliando o acesso à informação e ao cuidado.

Cuidando da Saúde Mental em Duque de Caxias

É importante ressaltar que, durante todos os meses do ano, a rede pública de saúde municipal dispõe de espaços de acolhimento, com demanda livre e/ou por encaminhamento. Esses espaços contam com equipes multiprofissionais, compostas por médicos, psicólogos, assistentes sociais, enfermeiros, terapeutas ocupacionais, entre outros.

A Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) da cidade conta com as unidades CAPS AD, CAPSIJ, e CAPS adulto, instaladas nos quatro distritos, as quais prestam atendimento a usuários de álcool e outras drogas, além de pacientes com transtornos mentais. Os programas de Saúde Mental são oferecidos nas UPH-Unidades Pré-Hospitalares de Campos Elíseos, Equitativa, Pilar, Saracuruna, Imbariê e Xerém, além do Centro de Atenção Total ao Adolescente (CEATA) e Centro Municipal de Saúde (CMSDC).