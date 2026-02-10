Termina nesta quarta-feira as inscrições para Programa Mulheres Mil - Divulgação

Publicado 10/02/2026 21:31

Duque de Caxias - As inscrições para o Programa Baixada Mulheres Mil, da Fundação de Apoio à Escola Técnica, Ciência, Tecnologia, Esporte, Lazer, Cultura e Políticas Sociais (Fundec), de Duque de Caxias, terminam nesta quarta-feira (11). Ao todo, são oferecidas 600 vagas em cursos gratuitos de qualificação profissional voltados a mulheres em situação de vulnerabilidade social, com bolsa-auxílio mensal de R$ 100,00. O cadastro pode ser feito presencialmente nas unidades da instituição ou pelo site www.fundec.rj.gov.br.

O benefício financeiro tem caráter exclusivamente educacional e não interfere no recebimento do Bolsa Família. Como se trata de políticas distintas, as participantes podem acumular os dois auxílios sem risco de bloqueio ou de desconto no programa federal.

A iniciativa busca ampliar as oportunidades de inserção no mercado de trabalho e de geração de renda para mulheres em situação de vulnerabilidade social. As formações contemplam áreas com demanda por mão de obra, como cuidador de idosos, assistente de logística, camareira, condutor de turismo, copeira, garçom, manicure, maquiador, customização, reciclador, esteticista de animais domésticos e confeccionador de bijuterias. A seleção das candidatas será feita por sorteio eletrônico, marcado para quinta-feira (12), e o resultado será divulgado no dia seguinte, no portal oficial da Fundec.