Enel Rio dá dicas de consumo consciente Divulgação
Enel Rio dá dicas de consumo consciente em Duque de Caxias
A concessionária também irá promover a troca de lâmpadas por modelos LED
Duque de Caxias - Nesta semana, a Enel Rio promove ações de sustentabilidade em Duque de Caxias. Entre amanhã (terça-feira, 10) e a sexta-feira (13), a distribuidora vai realizar palestras e atividades com dicas de consumo consciente de energia elétrica, além da troca de lâmpadas incandescentes ou fluorescentes por modelos LED (confira datas, locais e horários abaixo).
Troca de lâmpadas
Entre amanhã (terça-feira, 10) e a quinta-feira (12), os clientes de Duque de Caxias também poderão realizar a troca de até cinco lâmpadas incandescentes ou fluorescentes por outras de tecnologia LED, que são até 80% mais econômicas e com durabilidade 10 vezes superior. Para participar, basta levar um documento com foto, a última conta de energia paga e as lâmpadas usadas para troca ao estande da concessionária. Serão disponibilizadas até cinco lâmpadas de LED por unidade consumidora.
Serviço:
Enel Compartilha Consumo Consciente
Troca de Lâmpadas
Duque de Caxias
Data: quinta-feira (12)
Endereço: Igreja Sagrada Família – Rua do Cipó nº109, Vila Maria Helena – Duque de Caxias
Horários: 9 às 16h
