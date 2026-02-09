Sesc Verão promove esporte e shows gratuitos em Caxias - Divulgação

Duque de Caxias - O projeto Sesc Verão promoveu, nos dias 6 e 7 de fevereiro, uma programação repleta de atividades gratuitas, envolvendo esporte, lazer, saúde, bem-estar e cultura no Centro de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.



A cerimônia de abertura ocorreu no Teatro Raul Cortez, com a participação do secretário de Cultura e Turismo, Aroldo Brito, junto com as equipes do Sesc Duque de Caxias, do SindiVarejo e da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.

Ainda durante a cerimônia, o público, formado, em sua maioria, por alunos de escolas públicas, conheceu a história dos jogadores de basquete do Flamengo, Vitor Cauã, Ruan Michel e Igor de Jesus, que contaram como chegaram ao Clube de Regatas, as conquistas atingidas como atletas e o planejamento para o futuro.



À noite, o público presente na Praça do Pacificador ouviu sucessos do samba e do pagode, com as apresentações do cantor Castelen e do grupo Clareou, no palco aberto do Teatro Raul Cortez, fechando o primeiro dia de evento.

Já no segundo dia do programa, o Sesc Duque de Caxias, localizado na Rua General Argolo, recebeu o judoca e medalhista olímpico Flávio Canto e o Instituto Reação para falar sobre a modalidade de origem japonesa, que conquistou o planeta e tornou-se um dos esportes mais consolidados dos Jogos Olímpicos. Além de mostrar a disciplina, o respeito e o espírito esportivo dentro do judô, os atletas também mostraram, na prática, essa modalidade que virou uma potência no nosso país.