Museu Ciência e Vida, em Duque de CaxiasDivulgação

Publicado 09/02/2026 18:26

Duque de Caxias - O Museu Ciência e Vida, espaço administrado pela Fundação Cecierj, vinculada à Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação, realizará no próximo dia 11 de fevereiro uma Tarde de Jogos em celebração ao Dia Internacional de Mulheres e Meninas na Ciência. A data, instituída pela ONU em 2015, busca promover a igualdade de gênero e incentivar a participação feminina nas áreas de ciência, tecnologia, engenharia e matemática (STEM).

“Iniciativas como essa aproximam crianças e jovens da ciência, despertando o interesse pelo conhecimento e preparando novas gerações para o futuro”, afirma o secretário Anderson Moraes.

O evento oferecerá uma programação interativa e educativa, com foco na popularização da ciência e na representatividade feminina. Entre as atrações confirmadas estão:

· Jogos educativos como “Cientistas em Ação” e “Elas no Tempo”, desenvolvidos pelo próprio museu, que abordam de forma lúdica a trajetória e as descobertas científicas;

· Jogos de parceiros, como o “Jogo do Poder”, da Fiocruz, e “Lugar de Mulher é na Ciência”, que promovem reflexão sobre participação social e protagonismo feminino;

· Contação de histórias com as bonecas cientistas da artista Carine Braga, que dão vida a narrativas inspiradoras sobre mulheres na ciência, conectando o público infantil de forma sensível e criativa ao tema.

A atividade, voltada para todas as idades, terá início às 14h e capacidade limitada para 40 participantes. A entrada é gratuita. A iniciativa visa não apenas comemorar a data, mas também inspirar crianças e jovens por meio de uma abordagem interativa e lúdica sobre a presença e a importância feminina na ciência.

Serviço:

Tarde de Jogos no Museu Ciência e Vida

Data: 11 de fevereiro

Horário: 14h

Local: Rua Ailton da Costa s/n, Jardim 25 de agosto, Duque de Caxias

Lotação: 40 pessoas | Entrada gratuita

Realização: Museu Ciência e Vida / Fundação Cecierj (Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação)