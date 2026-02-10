Prefeitura de Caxias mantém ações emergenciais após chuvas - Divulgação

Publicado 10/02/2026 21:37

Duque de Caxias - As chuvas registradas em Duque de Caxias continuam mobilizando as equipes da Prefeitura, que atuam de forma integrada para minimizar os impactos e garantir a segurança da população. Em razão das condições climáticas, duas unidades da rede municipal de ensino tiveram as aulas suspensas nesta terça-feira (10).

A Escola Municipal Joaquim da Silva Peçanha não funcionou no primeiro turno, mas retomou as atividades normalmente no período da tarde. Já a Escola Municipal Professor José de Souza Herdy permanece com as aulas suspensas até que a situação esteja completamente normalizada.

Atualmente, o município contabiliza 44 pessoas desabrigadas, que estão acolhidas em dois pontos de apoio: a Escola Municipal Jaime Fishman, em Vila Urussaí, onde estão abrigadas 36 pessoas, e a Igreja Evangélica Emaús, no bairro Figueira, que atende oito desabrigados.

As equipes da Secretaria Municipal de Obras e Agricultura seguem atuando de forma intensiva nas áreas mais afetadas, com serviços de limpeza urbana, desobstrução de vias, limpeza de caixas e ralos. No canal Marilândia, três frentes de trabalho operam simultaneamente com o uso de maquinário pesado, realizando serviços de desassoreamento e limpeza para reduzir os riscos de transbordamento.

De acordo com a Secretaria, não há mais registro de intercorrências na Vila Maria Helena. No momento, os trabalhos estão concentrados nos bairros Parque Império, Pilar e Campos Elíseos, além da Avenida Presidente Kennedy, onde pela manhã foi identificado um bolsão de água que provocou lentidão no trânsito. Equipes atuaram no local para normalizar a situação e garantir a fluidez viária.

O prefeito Netinho Reis destacou o esforço contínuo das equipes municipais e reforçou o compromisso da gestão com a população.

“Desde os primeiros registros das chuvas, nossas equipes estão nas ruas, trabalhando de forma preventiva e emergencial. Nosso foco é preservar vidas, garantir acolhimento às famílias afetadas e agir rapidamente para restabelecer a normalidade em toda a cidade”, afirmou o prefeito.

Diante da previsão de continuidade das chuvas e de novos acumulados até quinta-feira, a cidade segue em estágio 4 de alerta. Por conta disso, a Prefeitura mantém todas as equipes mobilizadas, intensificou as ações preventivas e segue monitorando permanentemente as áreas mais vulneráveis do município.

A Defesa Civil de Duque de Caxias permanece em atuação em todos os quatro distritos. Entre os dias 4 de fevereiro e esta terça-feira (10), foram registrados 109 acionamentos, com 34 locais interditados por medida de segurança. As vistorias técnicas continuam sendo realizadas para garantir condições seguras à população e o retorno gradual à normalidade.