Fundec abre 600 vagas para mulheres em situação de vulnerabilidade - Divulgação

Publicado 14/02/2026 12:35

Duque de Caxias - A Fundação de Apoio à Escola Técnica, Ciência, Tecnologia, Esporte, Lazer, Cultura e Políticas Sociais de Duque de Caxias (Fundec) publicou, nesta sexta-feira (13/02), o resultado do sorteio eletrônico com o número de inscrição das candidatas contempladas para o Programa Mulheres Mil. A lista com as 600 vagas desta edição já está disponível no portal oficial da instituição: www.fundec.rj.gov.br.

O processo, realizado por meio de sistema eletrônico, garantiu transparência à escolha das candidatas, diante da alta procura pelos cursos gratuitos de qualificação profissional.

Voltado a mulheres em situação de vulnerabilidade social, o programa prevê, além da formação, o pagamento de bolsa-auxílio mensal de R$ 100, destinada ao apoio educacional durante o período das aulas. A Fundec esclarece que o benefício financeiro não interfere no recebimento do Bolsa Família, uma vez que se trata de políticas públicas distintas. Assim, as alunas podem acumular os dois auxílios sem risco de bloqueio ou de redução do programa federal.

De acordo com o edital, a candidata sorteada no processo de seleção terá do dia 19 a 25 de fevereiro, para efetuar a matrícula na unidade escolhida. Ainda segundo o documento, será considerada desistente a candidata que não efetuar a matrícula no período determinado e que não comprovar o preenchimento dos requisitos exigidos. No ato da matrícula, é necessário apresentar os seguintes documentos: original e cópia da carteira de identidade (RG); original e cópia do CPF da própria aluna; cópia do comprovante de residência; um retrato 3x4. Vale destacar que a pessoa sorteada que não possuir os documentos acima elencados não será eliminada do certame. A mesma deverá ser encaminhada para a respectiva unidade pública, a fim de regularizar a documentação.