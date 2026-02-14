Fundec abre 600 vagas para mulheres em situação de vulnerabilidade Divulgação
Fundec divulga resultado resultado com 600 vagas do Programa Mulheres Mil
Iniciativa é voltada a mulheres em situação de vulnerabilidade social
Hospital Mario Lioni, em Caxias, faz bloquinho de Carnaval na pediatria
Ação especial da Rede Total Care leva alegria, acolhimento e humanização
Carnaval: Projeto leva alegria a pacientes do Hospital de Saracuruna
Ação faz parte das ações desenvolvidas pelos Doutores da Alegria
Caxias cancela apresentação do Céu na Terra por causa da chuva
Cidade permanece em estado de alerta
Caxias Shopping divulga horário especial de funcionamento no Carnaval
Empreendimento terá horários diferenciados durante o feriado
Banda da Folia anima Bailinho Infantil de Carnaval do Caxias Shopping
Atração já virou tradição do espaço
