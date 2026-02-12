Carnaval: Projeto leva alegria a pacientes do Hospital de Saracuruna - Divulgação

Carnaval: Projeto leva alegria a pacientes do Hospital de SaracurunaDivulgação

Publicado 12/02/2026 18:42

Duque de Caxias - O dia 10 de fevereiro foi diferente para pacientes, acompanhantes, profissionais de saúde e visitantes do Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes (HMAPN). Os corredores do hospital encheram-se de alegria e de música, com mais uma edição do projeto Plateias Hospitalares – Doutores da Alegria, embalados pelo Cortejo de Carnaval, apresentado pelo grupo Conexão do Bem.



Desfilando com marchinhas, sambas e músicas que atravessam gerações, o cortejo levou o clima carnavalesco para a unidade. A cada parada, o público formado por aqueles que vivem o cotidiano hospitalar era convidado a participar. O Cortejo de Carnaval da Conexão do Bem reafirma o Carnaval como símbolo de diversidade, coletividade e solidariedade — uma experiência artística que celebra a vida, a cultura popular e a potência do encontro.

O projeto faz parte das ações desenvolvidas pelos Doutores da Alegria, entidade que atua no Estado do Rio de Janeiro com o Plateias Hospitalares desde 2009. O Doutores da Alegria é uma organização da sociedade civil, sem fins lucrativos, a qual introduziu a arte do palhaço no universo da saúde, intervindo junto a crianças, a adolescentes e a outros públicos em situação de vulnerabilidade e de risco sociais em hospitais públicos.

