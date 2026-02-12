Hospital em Caxias promove bloquinho de Carnaval - Divulgação

Publicado 12/02/2026 19:45

Duque de Caxias - O Carnaval simboliza alegria e celebração, e no Rio de Janeiro a festa também chega às unidades da Rede Total Care. O hospital Mário Lioni, em Duque de Caxias, promoveu um bloquinho voltado aos pacientes da pediatria, com uma programação especial pensada para reforçar o cuidado humanizado às crianças em atendimento.



Para Francisco Souto, diretor regional da Rede Total Care:

“O cuidado em saúde vai além do tratamento clínico. Iniciativas como o bloquinho de Carnaval cria um ambiente mais acolhedor e afetivo para as crianças e suas famílias. Esses momentos de alegria contribuem para o bem-estar emocional dos pequenos pacientes e também fortalecem o vínculo entre as equipes e aqueles que assistimos diariamente. É uma forma de cuidar com atenção, sensibilidade e respeito à infância, mesmo dentro do ambiente hospitalar”, destaca.



Bloquinho nas unidades



No Mário Lioni, as atividades acontecem nos dias 12 e 13 de fevereiro, e o bloquinho Sorriso que Cura vai passar pelos quartos e pronto atendimento. A programação conta com ações organizadas pelos colaboradores, incluindo a ornamentação do pronto-socorro infantil, da unidade de internação e CTI Pediátrico, além da disponibilização de fantasias para as crianças e o uso de adereços carnavalescos pela equipe assistencial.



Amanda Barbosa Alves, mãe de uma das pacientes atendidas na unidade, afirma que a visita do bloquinho fez diferença no dia da filha.

“Ela tinha acabado de tirar sangue, estava bem tristinha. Quando viu a equipe, ficou animada, bateu palma e até dançou. Aqui dentro, a gente lida muitas vezes só com preocupação e notícia difícil. Trazer algo de fora, esse clima de festa, dá um ânimo diferente”, conta.

