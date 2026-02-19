Prefeitura de Caxias abre inscrições para casamento coletivo - Reprodução

Publicado 19/02/2026 19:12

Duque de Caxias - A Secretaria Municipal de Gestão e Inclusão, está com inscrições abertas para o Casamento Coletivo, iniciativa que vai proporcionar a oficialização gratuita da união civil para diversos casais do município. Além da cerimônia, os noivos participarão de uma recepção especial, que será realizada em maio, podendo levar até 10 convidados. O objetivo da ação é garantir o acesso ao casamento civil para casais em situação de vulnerabilidade social, promovendo cidadania, inclusão e fortalecimento dos vínculos familiares.

Para participar, os noivos devem ter idade mínima de 18 anos. As inscrições seguem até o dia 27 de fevereiro e devem ser feitas presencialmente. Um dos noivos precisa comparecer à Secretaria Municipal de Gestão e Inclusão, na Rua Souza Renha, nº 9 – Parque Santa Martha – Duque de Caxias, munidos dos seguintes documentos (originais e cópias):

- RG e CPF – originais e cópias;

- Certidão de Nascimento – original e atualizada ou Certidão de Casamento com averbação, nos casos de divórcio ou viuvez (emitidas há no máximo 90 dias);

- Comprovante de residência ou declaração de residência.

- Cada casal deverá indicar duas testemunhas maiores de 18 anos, que não podem ser os pais dos noivos. É necessário apresentar cópia do RG ou CNH e CPF das testemunhas.

Além da cerimônia e da recepção, o evento contará com uma estrutura especial para os noivos. As noivas terão direito à maquiagem e aluguel de vestido de noiva, e os noivos receberão terno para ocasião, garantindo um momento inesquecível para todos. A secretária municipal de Gestão e Inclusão, Christina Barichello destacou a importância da iniciativa.

“Mais que uma cerimônia, o Casamento Coletivo representa dignidade, acesso a direitos e a realização de um sonho para muito casais. Nosso objetivo é oferecer não apenas a oficialização da união, mas também um momento especial, preparado com carinho, para que essas famílias iniciem essa nova etapa com alegria e segurança jurídica”, destacou.